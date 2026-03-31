Şubat Ayında İşsizlik Oranı Yükseldi

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 yaş ve üzeri bireyler arasında işsizlik sayısı 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya kıyasla 133 bin kişi artarak 2 milyon 981 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık bir artışla yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. İşsizlik oranları erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 11,6 olarak belirlendi.

İSTİHDAM ORANI ARTARAK YÜKSELDİ

2026 yılı Şubat ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık bir artış göstererek yüzde 48,2 seviyesine ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda ise yüzde 31,1 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,6’YA YÜKSELDİ

2026 yılı Şubat ayında işgücü bir önceki aya oranla 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bin kişiye ulaşırken, işgücüne katılma oranı da 0,3 puan artış ile yüzde 52,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,2 seviyesinde gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 15,8 seviyesine ulaştı. Bu yaş grubunda işsizlik oranları erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

