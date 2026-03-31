Yunanistan Basketbol Ligi Derbisinde Saha İçi Olaylar Patlak Verdi

Olympiacos ile gerçekleştirilen zorlu karşılaşmada Panathinaikos, sakatlık sorunları ve saha içindeki gerginliklerle mücadele etmek zorunda kaldı.

Yunanistan Basketbol Ligi’nde 23. hafta mücadelesinde Olympiacos, Panathinaikos’u 101-94 mağlup etti. Atina’nın Telekom Center Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde Olympiacos 30-21 önde kapatırken, devreyi de 60-44’le tamamladı. Üçüncü çeyreği 80-74 önde geçen konuk ekip, maçı 101-94 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

SAHA İÇİNDEKİ GERGİNLİKLER DİSKALİFİYE GETİRDİ!

Panathinaikos ile Olympiacos arasındaki rekabette, saha içinde yaşanan olaylar gergin anlara neden oldu. OAKA’da gerçekleşen mücadelede, ilk yarının sonlarında yaşanan tartışma sonucu Panathinaikos’tan Kendrick Nunn ve Olympiacos’tan Tyler Dorsey, oyundan ihraç edildi. Bu durum, sakatlıklarla mücadele eden Panathinaikos için büyük bir kayıp oldu; zira ilk yarıda Nunn 17, Dorsey ise 18 sayı üretmişti. Ayrıca, Mathias Lessort’a verilen sportmenlik dışı faul, Panathinaikos tarafında morali bozdu.

ERGİN ATAMAN MAÇ SONU İSYAN ETTİ!

Panathinaikos’un Olympiacos’a 101-94 yenildiği maçın ardından Ergin Ataman, sert eleştirilerde bulundu. Ataman, “Dorsey ile Walkup aynı anda Yunanistan Milli Takımı’nda oynayabilir mi? Hayır! Fakat ligde oynuyorlar ve böyle olan tek lig burası! Vezenkov, Bulgaristan Milli Takımı’nda; üstüne altı yabancı! Bir de sahadaki üç hakem! Bu bir tiyatroydu, basketbol maçı değildi!” şeklinde konuştu.

BUNA RAĞMEN 100 SAYININ ÜZERİNE ÇIKTIK…

Olympiacos koçu Georgios Bartzokas ise, “Kazandığımız sıradan bir Olympiacos – Panathinaikos maçından fazlası değildi. İki takımın da eksikleri vardı; ikinci yarıda Nunn ve Dorsey sahada yoktu. Bizde ayrıca Fournier’nin eksikliği guard rotasyonunda sorun yarattı ve daha uzun beşlerle oynamak zorunda kaldık. Buna rağmen 100 sayının üzerine çıktık ve maçın sonunda gevşemeseydik 20 farkla kazanırdık.” ifadelerini kullandı.