A101 30 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu: Ankastre Set, Elektrikli Scooter, Moped ve Kamyonet Fiyatları

A101’in 30 Temmuz haftasına özel Aldın Aldın kataloğu yayımlandı, dört tekerlekli kamyonet, katlanabilir elektrikli scooter ve tombul küçük ATV gibi dikkat çekici ürünler Perşembe günü raflarda olacak. Katalogda katlanabilir 5025 elektrikli scooter 29.999 TL, dört elektrikli kamyonet 279.990 TL ve üç tekerlekli elektrikli moped 49.990 TL olarak listelendi. Ayrıca üçlü beyaz cam ankastre seti 9.999 TL, mikrofonlu karaoke bluetooth hoparlör 349 TL, cam kettle 749 TL, buharlı kırışıklık giderici 1.099 TL ve akıllı banyo baskülü 429 TL de raflarda olacak. Porsiyonluk güveç seti altılı 119 TL ve dikdörtgen metal ekmeklik 299 TL ile liste tamamlanıyor.