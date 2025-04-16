AarOn BOupEndza HayaTını KAyBetTi

HAYATINI KAYBEDEN FUTBOLCU: AARON BOUPENDZA

Süper Lig’de Hatayspor’da forma giymiş olan Aaron Boupendza’nın hayatını kaybettiği bildirildi. Rumen medyasının verdiği bilgiye göre, 28 yaşındaki futbolcu, Çin Süper Ligi takımlarından ZJ FC forması giymekteydi ve bir apartmanın 11. katından düştü.

DÜŞÜŞÜN ŞÜPHELİ OLMASI

Fanatik Romanya’da yer alan habere göre, Boupendza’nın bu sabah yaşadığı binanın 11. katından düştüğü ve polisin bu durumu şüpheli bulduğu belirtildi. Polis ekipleri, olayla ilgili üç farklı ipucu üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. İlk olarak, Boupendza’nın intihar etme olasılığı öne çıkıyor.

KAZA MI, CİNAYET Mİ?

İkinci ihtimal, tecrübeli futbolcunun kaza sonucu 11. kattan düşmüş olması olarak değerlendiriliyor. Ancak, Çin polisinin üzerinde durduğu üçüncü bir ihtimal ise olay anında kardeşinin de evde bulunması ve yaşanan tartışma sonrası Boupendza’nın itilerek düştüğü yönünde. Bu nedenle, polisin cinayete yönelik araştırmalar yaptığı ve Boupendza’nın kardeşinin gözaltına alınacağı bildirildi.

Ayrıca, Boupendza’nın takımının son antrenmanına sebep göstermeden katılmadığı aktarıldı. Kulübün, oyuncu hakkında herhangi bir bilgi almadığı iddiası da dikkat çekiyor. Kulüp yetkililerinin Boupendza ile irtibata geçmeye çalıştığı ancak ölüm haberinin gelene kadar herhangi bir iletişim kurulamadığı ifade edildi.

BOUPENDZA’NIN KARYERİ

Aaron Boupendza, 7 Ağustos 1996 yılında Gabon’un Moanda şehrinde dünyaya geldi. Profesyonel bir futbolcu olarak santrfor mevkisinde mücadele eden Boupendza, kariyerine Gabon’un CF Mounana takımında başladı. Daha sonra Fransa’nın Bordeaux kulübüne transfer oldu. Türkiye’de Hatayspor formasıyla 2020-2021 sezonunda Süper Lig’de gol kralı unvanını kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Boupendza, kariyerinde Katar, ABD ve Çin’deki çeşitli kulüplerde de mücadele etti. 16 Nisan 2025 tarihinde yaşanan trajik olay sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi, Rumen basını Boupendza’nın bir binanın 11. katından düşerek yaşamını yitirdiğini aktarıyor.