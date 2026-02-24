Emniyet Güçlerinden 27 İlde Silah Operasyonu

Yurt genelinde suçla mücadelenin hız kesmeden sürdüğü duyuruldu. Vatandaşların güvenliği için çalışmalara devam eden emniyet güçleri, yeni bir başarılı operasyon gerçekleştirdi.

EMNİYET EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bu çerçevede, 27 ile yönelik silah kaçakçılığına ilişkin operasyonlar yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından; Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van’da yapılan operasyonlar neticesinde 1 kaçak silah imalathanesi ile 27 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERE YASA DIŞI İŞLEM YAPILDI

Operasyon sırasında, 147 ruhsatsız tabanca ve silah imalatında kullanılan çeşitli parça, araç ve gereçler de tespit edildi. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı kanun gereğince gerekli işlemler başlatıldı.