Forbes 2026 Türkiye Milyarderler Listesi Açıklandı

Türkiye’nin en önde gelen iş insanlarının yer aldığı Forbes 2026 milyarderler listesinde, zirvedeki isim yine Murat Ülker oldu. Yüksek teknoloji alanındaki ihracat artışı, listenin belirlenmesinde etkili bir rol oynadı. Selçuk Bayraktar, servetinin 2,7 milyar dolara ulaşmasıyla birlikte ilk 10’a girmeyi başardı. Ayrıca, ağabeyi Haluk Bayraktar’ın serveti de 2,4 milyar dolara yükseldi. Bu gelişmeler, Bayraktar’ın Forbes Türkiye milyarderler listesinde ilk 10’a giren yeni isimlerden biri olmasını sağladı.

2025 VE 2026 YILLARI ARASINDAKİ DEĞİŞİM

2025 yılı listesinde birinci sırada Murat Ülker yer alırken, Kazancı, Ilıcak ve Şahenk aileleri yine üst sıralarda bulunuyordu. 2026 yılı için Selçuk Bayraktar’ın adının ilk 10’da yer alması, listenin en dikkat çekici değişimlerinden biri olarak kaydedildi. 2026 dünya listesinde sıralama ise şöyle oluştu: 1- Murat Ülker – 5,3 milyar dolar, 2- Şaban Cemil Kazancı – 5,2 milyar dolar, 3- Erman Ilıcak – 3,8 milyar dolar, 4- Feridun Geçgel – 3,5 milyar dolar, 5- Ferit Faik Şahenk – 3,2 milyar dolar, 6- Semahat Sevim Arsel – 3,1 milyar dolar, 7- Filiz Şahenk – 2,9 milyar dolar, 8- Mustafa Rahmi Koç – 2,7 milyar dolar, 9- Selçuk Bayraktar – 2,7 milyar dolar ve 10- Mehmet Sinan Tara – 2,6 milyar dolar.

2025’TE İLK 10’DA OLUP 2026’DA YER ALMAYAN İSİMLER

2025 yılı milyarderler listesinde yer alan ancak 2026 yılında ilk 10’a giremeyen isimler arasında Uğur Şahin, Eren Özmen ve Fatih Özmen yer almaktadır.