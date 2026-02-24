Trump’tan İran Uyarısı: Anlaşma Olmazsa Kötü Günler Bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in “İran’la savaşa karşı olduğu” iddialarını kesin bir dille reddederek, İran’a yönelik olası bir anlaşma sağlanamaması durumunda, bu ülkenin kötü sonuçlarla karşılaşacağını belirtti. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Caine hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

YALAN HABER AÇIKLAMASI

Trump, “Yalan haber medyasında, General Caine’in İran’la savaşa girmeye karşı olduğu yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler yüzde yüz yanlıştır.” dedi. Caine’in, İran’la ilgili kararların kendisine ait olduğunu ve olası bir askeri harekat durumunda orduyu etkili bir şekilde yöneteceğini ifade eden Trump, “General Caine, hepimiz gibi savaş görmek istememektedir ancak İran’a karşı askeri düzeyde bir karar alınırsa, bunun kolayca kazanılacağı görüşündedir.” yorumunu yaptı.

İRAN AÇIKLAMASI

Ayrıca, Trump, Tahran yönetimine yönelik olarak, “Kararı veren benim, anlaşma olmasını tercih ederim ama anlaşma olmazsa o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak.” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, Caine’in, Trump’ı İran’a karşı muhtemel bir askeri harekatın uzun süreli bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyardığı iddiaları ortaya atıldı. Bir haber kaynağı, Caine’in Trump’a olası bir saldırının önemli riskler taşıyabileceğini ilettiğini aktardı.

