Nuri El-Maliki: Adaylıkta Israrını Sürdürüyor

Irak’ın eski lideri Nuri el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump’ın tepkilerine rağmen başbakanlık adaylığından vazgeçmeyeceğini yineledi. Maliki, Fransız haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD’nin itirazlarına ve Bağdat’a yaptırım tehdidine rağmen, başbakanlık için adaylığını geri çekmeyeceğini duyurdu. Koordinasyon Çerçevesi tarafından yeniden aday gösterilen Maliki, silahlı grupların elindeki silahların yalnızca Irak devleti tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı ve yabancı büyükelçiliklerin güvenliğini koruma taahhüdünde bulundu.

ABD’Yİ ENDİŞELENDİREN ADAYLIK

Bağdat Büyükelçiliği’nden gelen açıklamada ise Trump yönetiminin tutumunun açık olduğu ve Maliki’nin başbakan olarak seçilmesinin ABD-Irak ilişkilerini yeniden değerlendirmeye alabileceği ifade edildi. Irak’ta 11 Kasım 2025’te gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından, Koordinasyon Çerçevesi, Meclisteki en büyük grup olarak Maliki’yi başbakan adayı olarak göstermişti. Ancak ABD Başkanı Trump, bu duruma tepki göstererek, Maliki’nin başbakanlık koltuğuna oturması halinde ABD’nin Irak’a yardım etmeyeceğini bildirmişti.

Şİİ PARTİLER ARASINDA ARAYIŞ

Trump’ın tepkisinin ardından Şii siyasi partiler arasında yeni lider arayışlarının başladığı iddia edilmesine rağmen, Maliki’nin adaylık konusundaki kararlılığı dikkat çekti. Nuri el-Maliki, daha önce 2006-2014 yılları arasında iki dönem başbakanlık yapmıştı.