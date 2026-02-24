Nuri El-Maliki: Adaylıkta Israrını Sürdürüyor

nuri-el-maliki-adaylikta-israrini-surduruyor

Irak’ın eski lideri Nuri el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump’ın tepkilerine rağmen başbakanlık adaylığından vazgeçmeyeceğini yineledi. Maliki, Fransız haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD’nin itirazlarına ve Bağdat’a yaptırım tehdidine rağmen, başbakanlık için adaylığını geri çekmeyeceğini duyurdu. Koordinasyon Çerçevesi tarafından yeniden aday gösterilen Maliki, silahlı grupların elindeki silahların yalnızca Irak devleti tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı ve yabancı büyükelçiliklerin güvenliğini koruma taahhüdünde bulundu.

ABD’Yİ ENDİŞELENDİREN ADAYLIK

Bağdat Büyükelçiliği’nden gelen açıklamada ise Trump yönetiminin tutumunun açık olduğu ve Maliki’nin başbakan olarak seçilmesinin ABD-Irak ilişkilerini yeniden değerlendirmeye alabileceği ifade edildi. Irak’ta 11 Kasım 2025’te gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından, Koordinasyon Çerçevesi, Meclisteki en büyük grup olarak Maliki’yi başbakan adayı olarak göstermişti. Ancak ABD Başkanı Trump, bu duruma tepki göstererek, Maliki’nin başbakanlık koltuğuna oturması halinde ABD’nin Irak’a yardım etmeyeceğini bildirmişti.

Şİİ PARTİLER ARASINDA ARAYIŞ

Trump’ın tepkisinin ardından Şii siyasi partiler arasında yeni lider arayışlarının başladığı iddia edilmesine rağmen, Maliki’nin adaylık konusundaki kararlılığı dikkat çekti. Nuri el-Maliki, daha önce 2006-2014 yılları arasında iki dönem başbakanlık yapmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Forbes 2026 Türkiye Milyarderler Listesi Açıklandı

2026 milyarderler listesinde Türkiye'nin en zengin ismi Murat Ülker olarak belirlendi. Teknoloji ihracatındaki yükseliş, zenginlerin sıralamasında önemli rol oynadı.
Gündem

Antalya Turizmi: Üçlü Tatil Etkisi ile Canlanıyor

Antalya'da turizm alanındaki beklentiler, mart ayına yöneldi. Önemli tatillerin bu dönemde sektörde hareketlilik yaratması bekleniyor.
Gündem

Trump’tan Düşük Göçmen Suçları İçin Sert Eleştiriler

ABD Başkanı Trump, suikast tehditlerine vurgu yaparak, "Daha ne kadar aranızda olurum bilmiyorum, bana doğrulan silahlar var" açıklamasında bulundu.
Gündem

AB-ABD Ticaret Anlaşması Oylaması Belirsizlik Nedeniyle Askıya Alındı

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaret anlaşması için yapılması beklenen oylamayı erteleme kararı aldı.
Gündem

ABD Kuzeydoğusunda Bomba Siklonu Alarmı Yükseliyor

ABD'nin kuzeydoğusunda "bomba siklonu" nedeniyle 40 milyondan fazla kişi kar fırtınası tehdidi altında. 7 eyalette acil durum ilan edildi, 5 binden fazla uçuş iptal oldu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.