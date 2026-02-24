Yasa Dışı Bahis Operasyonu 8 İlde Başladı

Yasa dışı bahis soruşturması devam ediyor. Antalya merkezli olarak 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla, yasa dışı bahis faaliyetlerine geçit vermeyen emniyet güçleri harekete geçti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”a muhalefet edenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ÜÇ FARKLI OFİS TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takiplerin sonucunda, Antalya’da yasa dışı bahis oynatılan 3 ayrı ofis tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bu ofislerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 72 şüphelinin yasa dışı bahis eylemlerine karıştığını belirledi; bunların 56’sının Antalya’da, 16’sının ise diğer 7 ilde olduğu belirlendi.

BÜYÜK PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, toplamda 3 milyar 400 milyon liralık bir para trafiğinin bulunduğu belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen ekipler, Antalya merkezli 8 ilde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına başladı.

BİZ KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, canlı yayında yasa dışı bahis operasyonları hakkında yaptığı açıklamada, “Yasal düzenleme eksikliği varsa yasal düzenleme yapacağız. Yasa dışı bahiste sürekli yöntem değişiyor. Futbolda şikede önemli operasyonlar yaptık. Şahısların unvanlarına, kim olduklarına bakmadık. Futbolun temiz olması lazım. Bu konuda da çok hassas çalışmalar yürüttük,” şeklinde ifade etti. Bakan Gürlek, “Bu işin sonuna kadar gideceğiz, kökünü kazıyacağız. Yasa dışı bahis paralarının Türkiye’ye kazandırılması gerekiyor. Yasa dışı bahis belasından vatandaşlarımızı kurtarmak istiyoruz,” diye ekledi.