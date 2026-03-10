Orhan Kaynak Hayatını Kaybetti Derin Üzüntü Var

orhan-kaynak-hayatini-kaybetti-derin-uzuntu-var

Orhan Kaynak, Trabzonspor’un teknik ekibinde görev alıyordu ve akşam saatlerinde yemek sırasında aniden rahatsızlandı. Personel, durumu fark ettikten sonra sağlık ekiplerine derhal haber verdi. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Kaynak, tesisler içindeki sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleye alındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 56 yaşındaki Orhan Kaynak kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

TRABZONSPOR’UN PAYLAŞIMI

Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Trabzonspor’umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”

ORHAN KAYNAK KİMDİR?

1 Mart 1970’te Adana’da doğan Kaynak, futbol kariyerinde Trabzonspor, Beşiktaş ve Kocaelispor gibi önde gelen kulüplerde forma giymiştir. Fatih Tekke’nin 11 Mart 2025’te Trabzonspor’da göreve başlamasıyla birlikte teknik heyete yardımcı antrenör olarak katılmıştır. Orhan Kaynak, Trabzonspor formasını futbolcu olarak da 1993-1995 yılları arasında 2 sezon giymiştir.

