Orta Doğu’da Tansiyon Yükseliyor: Hürmüz Boğazı Kapatıldı

Orta Doğu’da gerginlik artıyor… ABD ile İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaş, 11. gününde zorlu bir dönemeçte bulunuyor. Her iki taraf da saldırılarını sürdürürken, savaşın etkileri sadece bölgeyle sınırlı kalmayıp, dünya genelinde hissediliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Mart’ta Hürmüz Boğazı’nın tüm geçişlerine kapatıldığını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldırılacağını açıklamıştı. Uyarılara aldırış etmeyen bazı gemilere saldırılar gerçekleştirildi.

PETROL FİYATLARI TAVAN YAPTI

İran’ın bu stratejik kararının ardından dünya genelinde yakıt krizinin patlak vermesiyle, brent petrolün varil fiyatı 100 doları geçti.

EĞER ŞÜPHENİZ VARSA YAKLAŞIN VE DENEYİN

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş yapan ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilere karşı uyarılarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Savaşın başında ilan ettik ve şimdi de tekrar ilan ediyoruz. İran’a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin.” şeklinde konuştu.

AVRUPA VE KÖRFEZ’E ŞART KOŞTULAR

Devrim Muhafızları Ordusu, bugün gerçekleştirdikleri basın toplantısında, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden Arap ve Avrupa ülkelerine Hürmüz Boğazı’ndan geçişte tam serbestlik tanınacağının duyurusunu yaptı.

TRUMP TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol sevkiyatını durdurma girişimlerinin ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti. Trump, İran’ın bu yönde bir adım atması durumunda ABD’nin çok daha güçlü bir askeri karşılık vereceğini vurgulayarak, “Eğer İran Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır.” ifadelerini kullandı.