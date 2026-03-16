Bursa Çiftlik Yangınında 580 Hayvan Telef Oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Süpürtü Mahallesi’nde bir çiftlikte, kanatlı hayvanları ısıtmak amacıyla kullanılan sobadan sıçrayan kıvılcım, yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çiftlik alanına yayılarak büyük bir tehdide yol açtı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen yetkililere ihbarda bulundu ve olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin, yangını kontrol altına almak için yaklaşık bir saat süren mücadelesi sonrası alevler söndürüldü. Yangın sonucu çiftlikte bulunan hayvanlardan 250 tavuk, 150 civciv ve 180 kaz yaşamını yitirdi. Kurtarılan hayvanlar arasında ise yaklaşık 100 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle çiftliğin kullanılamaz hale geldiği bildirilirken, yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldı. Olayın ardından, yetkililerin kayıplar ve hasar üzerine yapacağı değerlendirmeler merakla bekleniyor.