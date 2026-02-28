AB’den İran Üzerine Endişe Verici Ortak Açıklama

Avrupa Birliği, tüm tarafların maksimize itidal sergilemesi ve sivil halkın korunması ile uluslararası hukuka tam uyulması gerektiğini vurguladı. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran’daki gelişmelere dair ortak bir açıklama yaparak, bölgesel güvenlik açısından itidal çağrısında bulundular.

ENDİŞE VERİCİ GELİŞMELER

Ortak açıklamada, İran’da meydana gelen olayların son derece endişe verici olduğu belirtildi. Bölgedeki ortaklarla yakın iletişim halinde olunduğu ifade edilen metinde, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması yönündeki kararlılıkları yineledi.

NÜKLEER GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI KRİTİK ÖNEMDE

Açıklamada, nükleer güvenliğin sağlanmasının ve gerilimi arttıracak ya da küresel nükleer silahların yayılmasını engelleyici rejimi zedeleyecek her tür eylemden kaçınılmasının kritik bir önem taşıdığı vurgulandı. Avrupa Birliği’nin, İran rejimi ve Devrim Muhafızları’nın eylemlerine karşı kapsamlı yaptırımları devreye soktuğu hatırlatılarak, nükleer ve balistik programların müzakerelerle çözüme kavuşmasına yönelik diplomatik çabaların sürekli olarak desteklendiği ifade edildi. Ortak açıklamada, bölgedeki AB vatandaşlarının tam destek alabilmesi amacıyla AB üye ülkeleriyle koordinasyon içerisinde gerekli tüm adımların atılacağı kaydedilerek, “Tüm tarafları maksimum itidal göstermeye, sivilleri korumaya ve uluslararası hukuka tam olarak uymaya çağırıyoruz.” denildi.

İSRAİL VE ABD’DEN ORTAK OPERASYON

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın, İran’a yönelik “önleyici bir saldırı” başlattıklarını açıklamasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump da Amerikan ordusunun İran’da büyük ölçekli operasyonlara başladığını bildirmişti. Trump, yayımladığı görüntülü mesajda hedeflerinin İran rejiminden gelen tehditleri bertaraf etmek olduğunu belirtirken, İran’ın füze sanayiini ve donanmasını imha edeceklerini, Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulamıştı. Bu operasyonlardan sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ve Körfez bölgesindeki ABD askeri üslerine misilleme saldırıları gerçekleştirmeye başlamıştı.