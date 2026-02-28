Dışişleri’nden İran’daki Türk Vatandaşlarına Güvenlik Uyarısı

ABD VE İSRAİL’DEN İRAN’A GİZLİ OPERASYON

ABD ve İsrail, İran’a karşı geniş çaplı bir operasyonu başlatmış durumda. Bugün sabah Kudüs’te siren sesleri yankılanırken, Tahran’dan patlama sesleri geldiği bildiriliyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısında bulundu. Bakanlık, İran’daki güvenlik durumunun oldukça hassas olduğunu vurgulayarak, vatandaşlarının dikkatli olmalarını ve acil durumlar haricinde seyahatlerini ertelemeleri gerektiğini ifade etti.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ÖNERİSİ

Açıklamaya göre, Iran’daki vatandaşların güvenli bölgelerde kalmaları, askeri alanlar ile kalabalık binalardan uzak durmaları ve dışarı çıkmaktan kaçınmaları tavsiye ediliyor. Ayrıca, acil durumlar dışında İran’a seyahat edilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

TÜRKİYE’YE GEÇİŞ MÜMKÜN

Bakanlık açıklamasında, Türkiye ile İran arasındaki kara sınır kapıları olan Esendere, Kapıköy ve Gürbulak üzerinden vatandaşların Türkiye’ye geçişinin mümkün olduğu ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı, İran’daki temsilcilerin acil durum hattı numaraları ve e-posta adreslerini de paylaşarak, iletişim kurulmasını kolaylaştırdı: “Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 (embassy.tehran@mfa.gov.tr) Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 (consulate.tebriz@mfa.gov.tr) Urmiye Başkonsolosluğu: +989102682099 (consulate.urmia@mfa.gov.tr) Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 (consulate.mashhad@mfa.gov.tr)”.

İRAN DIŞİŞLERİ Bakanlığı, meydana gelen saldırılara ilişkin bir açıklama yaparak, ABD ve İsrail’in saldırılarının sivil altyapının yanı sıra askeri ve savunma hedeflerini de hedef aldığını belirtti. Açıklamada ayrıca, “İran ve ABD diplomatik sürecin gölgesinde saldırı başlattı.” denildi. Öte yandan, İsrail ordusu, İran’ın batısında birçok askeri hedefe yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, “İran’a yönelik saldırılarımız devam ediyor. Hedefimiz, İran’ın kapasitesini azaltmak ve İsrail’e yönelik varoluşsal tehditleri ortadan kaldırmak.” ifadelerine yer verdi.