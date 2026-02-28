Beşiktaş Kocaeli Deplasmanında Galibiyet Serisi Sürdürdü

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor’u deplasmanda 1-0’lık skorla mağlup etti. Kocaeli Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da temkinli bir oyun sergiledi ve devreye golsüz eşitlikle gidildi. İkinci yarının başında Beşiktaş, öne geçmeyi başardı. Vaclav Cerny’nin 52. dakikada kullandığı kornerde yükselen Emmanuel Agbadou kafayla topu ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. Maç boyunca her iki ekip de yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşma, Beşiktaş’ın 1-0’lık galibiyetiyle sona erdi. Böylece Beşiktaş, 46 puana ulaştı ve 16 yıl aradan sonra gittiği Kocaeli deplasmanında tek golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

EMMANUEL AGBADOU İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş’lı savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, Kocaelispor karşısında ilk kez gol sevinci yaşadı. İkinci yarıda Cerny’nin kullandığı kornerde arka direkte yükselerek kafayla topu ağlara gönderen Agbadou, takımının 1-0 öne geçmesini sağlayan golü kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu, devre arasında kadroya katıldığı Beşiktaş’taki 4. maçında bu heyecanı yaşadı.

DERBİYE KAYIPSIZ GİDİYOR

Süper Lig’in 24. haftasında Kocaelispor’u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisine kayıpsız şekilde hazırlanıyor. Son 13 maçında 8 galibiyet ve 5 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, Kocaeli deplasmanındaki zaferle puanını 46’ya çıkardı. Beşiktaş, 25. hafta müsabakasında kendi sahasında Galatasaray’ı yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

ÜST ÜSTE 20. MAÇTA DA GOLÜ BULDU

Beşiktaş, bu sezon ligde üst üste 20. maçında da rakip ağları havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, sezonun başında deplasmanda oynadığı ilk iki maçı (Alanyaspor ve Göztepe) golsüz tamamlamıştı. Ancak 19 Eylül 2025’ten bu yana çıktığı 20 karşılaşmada gol kaydetmeye devam etti. Süper Lig’de oynadığı toplam 24 maçın 22’sinde rakip kalelere gol atan Beşiktaş, toplamda 45 gol kaydetti.

SON İKİ MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş, son iki lig karşılaşmasında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe’yi 4-0’la geçen siyah-beyazlılar, Kocaelispor karşısında da 1-0’lık galibiyet elde etti. Kocaeli deplasmanında kalesini gole kapatan Beşiktaş, bu sezon gol yemeden kazandığı maç sayısını 7’ye çıkardı. Siyah-beyazlılar, iç ve dış sahada Kayserispor’un yanı sıra Konyaspor, Fatih Karagümrük, Rizespor, Göztepe ve Kocaelispor’la oynanan müsabakalarda rakiplerine geçit vermedi.

OH, BU KEZ SESSİZ KALDI

Beşiktaş’ın Güney Koreli oyuncusu Hyeon-gyu Oh, Kocaelispor karşısında etkili olamadı. Devre arasında siyah-beyazlı ekip tarafından transfer edilen 24 yaşındaki golcü, maç boyunca pozisyona girmekte güçlük çekti. Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 karşılaşmada gol atan Oh, bu defa sessiz kaldı.

KOCAELİSPOR’A YİNE KAYBETMEDİ

Süper Lig’in 24. haftasında Kocaelispor karşısında 1-0’lık galibiyet elde eden Beşiktaş, bu rakibine karşı son 12 maçta yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, Kocaelispor ile oynadığı son 12 lig maçından 11’ini kazanırken sadece birinde berabere kaldı. Beşiktaş, Kocaelispor’a karşı en son 6 Mart 1999 tarihinde oynanan mücadelede 3-0 kaybetmişti.