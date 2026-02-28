İran Askeri Yetkilisinden Sert Açıklamalar Geldi

İran, ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği hava operasyonlarına yanıt veriyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı’nın danışmanı İbrahim Cebari, iki ülkeye karşı sert mesajlar iletti.

YILLARCA SAVAŞA HAZIRIZ

Cebari, devlet televizyonuna yaptığı açıklamalarda, İran’ın ABD ve İsrail’le süregelen çatışmaya hazırlıklı olduğunu vurguladı. “Trump şunu bilsin ki sizinle yıllarca savaşabilecek en gelişmiş imkanlara sahibiz.” ifadelerini kullandı.

FÜZE GÜCÜMÜZ HENÜZ DEVREDE DEĞİL

Cebari, savaşın ilk aşamasında mevcut mühimmatın kullanıldığını belirterek, “En güçlü füzelerimizi henüz kullanmadık. Ancak ilerleyen süreçte en güçlü füzelerimizi devreye sokacağız.” dedi. İleriye dönük planları hakkında ise “Bu kez 12 günlük savaş gibi olmayacak. Birkaç gün sonra pişman olsanız bile artık ateşkesi kabul etmeyeceğiz. Füze depolarımız dolu ve saldırıları uzun süre sürdürebiliriz.” diye konuştu.

