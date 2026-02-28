DMM İran Sınırından Kaçak Geçiş İddialarını Yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’ye İran sınırından kaçak geçiş yapıldığına ilişkin iddiaları reddetti. Merkez, bu konuyla ilgili yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan görüntülerin asılsız bilgiler içerdiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YALANLIYOR

DMM’nin sosyal medya platformunda yer verdiği ifadelerde, “Bazı sosyal medya hesaplarında İran sınırından Türkiye’ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler, dezenformasyon içermektedir.” denildi. Açıklamada, söz konusu görüntülerin zamanı ve yeri belirsiz eski çekimlerden oluştuğu, son dönemdeki gelişmeler ışığında yeniden kötü niyetle yayıldığı vurgulandı.

SINIR GÜVENLİĞİ SAĞLANIYOR

Görüntülerin gerçeği yansıtmadığına dair kanıtların bulunmadığını belirten merkez, “Türkiye sınır hattıyla bağlantısına dair herhangi bir somut veri bulunmamaktadır.” diye ekledi. Ayrıca bu paylaşımların, Türkiye’nin sınır güvenliğine yönelik olumsuz bir algı yaratma amacı taşıdığı ifade edildi. DMM, Türkiye’nin sınır güvenliğinin, 7/24 esasına dayalı olarak çok katmanlı sistemlerle sağlam bir şekilde korunduğunu da belirtti.

RESMİ AÇIKLAMALARA DİKKAT

Son olarak, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanarak, “Yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur.” şeklinde ifadelerde bulunuldu.