Roszarubezhneft Venezuela Varlıklarının Rusya’ya Ait Olduğunu Açıkladı

roszarubezhneft-venezuela-varliklarinin-rusya-ya-ait-oldugunu-acikladi

Rus devletine ait petrol şirketi Roszarubezhneft, Venezuela’daki varlıklarının Rusya’nın mülkü olduğunu duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamada, Venezuela’daki faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası hukuka uygun düzeyde sürdüğü vurgulandı. “Şirket, uluslararası ortaklarıyla sıkı işbirliği içinde üstlendiği sorumlulukları titizlikle yerine getirmeye devam edecek, petrol üretim projelerinde karşılaşılan zorlukları etkili bir şekilde aşmayı önceliklendirecektir.” denildi.

Venezuela’daki varlıkların piyasa koşullarına göre satın alındığı ve “Roszarubezhneft’in Venezuela’daki tüm varlıkları Rusya Federasyonu’na aittir.” şeklindeki ifadelere yer verildi. 2020 yılında, Rusya’nın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Rosneft’in Venezuela’daki varlıkları, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar sonucunda Roszarubezhneft’e devredilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak’taki askeri operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoyduktan sonra, Venezuela ve ülkenin petrol rezervlerinin ABD tarafından “yönetileceğini” belirtmişti.

