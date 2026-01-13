Güzelhisar Fayı’nda Deprem Hareketliliği Artıyor

Balıkesir Sındırgı’da 10 Ağustos’tan bu yana yaşanan depremlerin hareketliliğinin azaldığı bildirildi. Ancak, İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Güzelhisar Fayı’nda son 5 gün içinde 10’a yakın sarsıntı kaydedildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Müdürü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu durumu değerlendirdi.

YÜKSEK POTANSİYELİ OLAN BİR FAY

Fayın yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda ve 6.7 büyüklüğe kadar depremler üretebilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Sözbilir, “Bu fay üzerinde yaz aylarında bir çalışma yaptık. O çalışmada, fayın buradaki çizilenden farklı özellikler taşıdığı ortaya çıktı. Bu fay, potansiyel aktif fay sınıfında değerlendiriliyor. Ancak, şimdi meydana gelen depremler ve bizim açtığımız hendeklerin sonuçları, bu fayın daha üst bir sınıfa ait olduğunu gösterdi.” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, söz konusu fayın diri bir fay olduğunun anlaşıldığını da vurguladı. “Diri fay sınıfına girdiği için buradaki deprem aktivitesi önemli. Fay üzerinde en büyüğü 3,8 büyüklüğünde olmak üzere yaklaşık 10 deprem oldu.” diye ekledi. Depremlerin fayın orta kısmında gerçekleştiğine dikkat çekti.

FAYIN TEHLİKESİ ARTAN BİR DURUMDA

Yaz aylarında Güzelhisar Fayı üzerinde çeşitli yerlerde hendekler açıldığına işaret eden Sözbilir, “Fay son 10 bin yıl içerisinde üç kez yıkıcı depremler meydana getirmiş. Milattan sonra 105 yılında son depremini üretmiş. Bu nedenle, yıkıcı bir deprem üretmeyen bir fay ile karşı karşıyayız.” şeklinde bilgi verdi. Fayın tehlikesinin belirli ölçütlere göre yüksek olduğunu belirten Sözbilir, “Şu andaki devam eden deprem aktivitesine baktığımızda, küçük ölçekli depremler gerçekleşiyor. Bu depremler, daha büyük bir depremin öncü depremleri olabilir. Ancak, bunun için çok erken.” dedi. Fayın kırılması durumunda özellikle Aliağa bölgesine lokal ölçekte ciddi zarar verebileceğini de sözlerine ekledi.