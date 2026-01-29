AB İran Devrim Muhafızları’nı Terör Örgütü İlan Ediyor

AB’DEN KRİTİK KARAR

ABD’nin İran’a yönelik saldırı tehditlerinin artmasıyla, Avrupa Birliği önemli bir adım attı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, İran İslam Devrim Muhafızları Birliği’ni (İDGK) terör örgütleri listesine dahil etme konusunda uzlaştı. AB Dış Politika Temsilcisi, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, “AB Dışişleri Bakanları, İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak ilan etme konusunda kararlı bir adım attılar. Kendi halkından binlerce insanı öldüren herhangi bir rejim, kendi sonuna doğru ilerliyor demektir” ifadelerini kullandı.

AB KOMİSYONU BAŞKANI MEMNUN GÖRÜYOR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, “Katliamcı İran rejimine yönelik yeni yaptırımlar konusunda varılan siyasi mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum” dedi. Von der Leyen, Avrupa’nın özgürlük için verdikleri cesur mücadelede İran halkının yanında olduğuna dikkat çekti.

İRAN: STRATEJİK HATA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa’nın bu kararının büyük bir stratejik hata olduğunu ifade etti.

İSRAİL’DEN DESTEK

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Birliği’nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) terör listesine almasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, bu kararı “önemli ve tarihi bir karar” olarak değerlendirdi. Saar, DMO’nun terör örgütü olarak tanınmasının Avrupa’daki faaliyetlerini engelleyeceğini ve yasal akışa dahil olacağını vurguladı. Bu kararın DMO’ya ve Tahran yönetimine büyük bir darbe indirdiğini savunan Saar, İran yönetiminin meşruiyetinin de ciddi şekilde zedelendiğini ileri sürdü.

İRAN’DA GÖSTERİLER SÜRÜYOR

İran’da, yerel para biriminin döviz karşısında hızlı bir şekilde değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların artması üzerine, Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke genelinde yayılmıştı. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde kısmen sınırlı internet erişimi yeniden sağlandı. İran Şehit ve Gaziler Vakfı’nın Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak tarihli açıklamada, gösteriler sırasında güvenlik güçleri ve siviller dahil olmak üzere 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise olaylarda 5 bin 848 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını kaydetmişti.