Avrupa Birliği’nden İran’a Terör Örgütü İlanı

ABD’DEN İRAN’A YÖNELİK TEHDİTLER ARTARKEN AB’DEN KRİTİK KARAR

Avrupa Birliği, İran üzerindeki baskılarını artırma kararı alıyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, İran İslam Devrim Muhafızları Birliği’ni terör örgütleri listesine eklemek üzere anlaştı. AB Dış Politika Temsilcisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “AB Dışişleri Bakanları, İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak ilan etme konusunda kararlı bir adım attılar. Kendi halkından binlerce insanı öldüren herhangi bir rejim, kendi sonuna doğru ilerliyor demektir” ifadelerini kullandı.

AB KOMİSYONU BAŞKANI YAPTIRIMLARDAN MEMNUN

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Katliamcı İran rejimine yönelik yeni yaptırımlar konusunda varılan siyasi mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum.” şeklinde değerlendirmede bulundu. Von der Leyen, Avrupa’nın özgürlük mücadelesinde İran halkının yanında olduklarını dile getirdi.

İRAN’DAN STRATEJİK HATA UYARISI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa’nın bu adımının büyük bir stratejik hata olduğunu vurguladı.

İSRAİL’DEN TARİHİ İNCELEME

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Birliği’nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine almasını “önemli ve tarihi bir karar” olarak tanımlayarak bu karardan memnuniyet duyduklarını belirtti. Saar, DMO’nun terör örgütü olarak tanınmasının Avrupa’daki operasyonlarını kısıtlayacağını ve bu durumun Tahran yönetimine büyük bir darbe indireceğini ifade etti.

İRAN’DA GÖSTERİLER SUÇLAR ARTIRDI

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesiyle başlayan ve esnafın öncülüğünde ülke genelinde yayılan gösteriler, başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetli olaylarla devam etti. Bu olaylar sonucunda ülke yönetimi internet erişimini engelledi. Gösterilerin sona ermesinin ardından kısmi internet erişimi yeniden sağlandı. İran Şehit ve Gaziler Vakfı, 21 Ocak’ta gösterilerdeki olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı ise gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısını 5 bin 848 olarak açıklarken, gözaltına alınanların sayısının 41 bin 283’e ulaştığını duyurdu.

