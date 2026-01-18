AB-MERCOSUR Anlaşması İmzasıyla Yeni Ticaret Dönemi Başladı

AB-MERCOSUR ANLAŞMASI İMZALANDI

Paraguay’ın başkenti Asuncion’da düzenlenen AB-MERCOSUR ticaret anlaşması imza törenine, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve bölgedeki ülkelerin liderleri katılım gösterdi. Törende konuşan von der Leyen, “Bugün MERCOSUR ve Avrupa arasında yeni bir ortaklık anlaşması anlamına gelen önemli bir belgeyi imzalıyoruz. Bu anlaşma 25 yıldır hazırlanıyordu.” şeklinde ifade etti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SERBEST TİCARET BÖLGESİ

Von der Leyen, AB ve MERCOSUR ülkelerinin, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) neredeyse yüzde 20’sini oluşturan dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini inşa edeceğini vurguladı. Bu durumun 700 milyon insana yeni fırsatlar sağlayacağını dile getiren von der Leyen, “Bu anlaşma, tarifeleri ve diğer ticaret engellerini ortadan kaldıracak, kamu alımlarını açacak, yatırım ve ticaret akışını teşvik edecek kurallara dayalı bir çerçeve sağlayacak.” dedi. Ayrıca, AB ve MERCOSUR ülkelerinin, rekabet yerine iş birliğini, kutuplaşma yerine ortaklığı tercih etme mesajı verdiklerini açıkladı.

TARIM ÜRÜNLERİNİ KAPSAYAN AVANTAJLAR

Müzakereleri 25 yılı aşan bu anlaşma çerçevesinde, sığır eti, kümes hayvanları ve süt ürünleri gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanacağı belirtildi. Bunun yanı sıra, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay’ı kapsayan MERCOSUR ülkeleri, Avrupa sanayi ürünlerine daha fazla pazar açacak. Anlaşma ile birlikte yaklaşık 700 milyon tüketiciyi kapsayan dünyanın en büyük ticaret bölgelerinden biri oluşturulacak. Ayrıca, AB şirketlerine bölgede yeni fırsatlar sunacak bu anlaşmanın, AB’nin MERCOSUR’a olan yıllık ihracatında yüzde 40’a kadar bir artış sağlaması bekleniyor.

GIDA GÜVENLİĞİ RİSKLERİ

Anlaşmada, MERCOSUR’dan AB’ye gönderilen hassas tarım ürünlerinin, gerektiği durumlarda pazara erişiminin sınırlanmasını öngören tedbir maddeleri yer alıyor. Anlaşma, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi’nin onaylamasının ardından yürürlüğe girecek. Brüksel, bu anlaşmayı Latin Amerika’daki ticarette AB’nin payını ve etkisini artıracak önemli bir jeopolitik kazanım olarak değerlendiriyor. Avrupalı çiftçiler ise, düşük standartlarda üretilen ucuz tarım ve hayvancılık ürünlerinin Avrupa pazarını doldurabileceği ve bu durumun birçok çiftliğin iflasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

DESTEK VE KARŞI ÇIKIŞLAR

Almanya ve İspanya’nın anlaşmaya destek verdiği bildirildi. Ancak, Fransa, Polonya, Macaristan başta olmak üzere bazı ülkeler ve Avrupa genelindeki çiftçi örgütlerinin anlaşmaya karşı çıktığı kaydediliyor.