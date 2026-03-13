Yıl Sonu Enflasyon ve Dolar Beklentileri Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı. Anket bulgularına göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yıl sonu artış tahmini yüzde 24,11’den yüzde 25,38’e yükselmiş durumda. Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileriyle birlikte toplamda 67 katılımcının görüşlerini dahil ederek bu anketi gerçekleştirdi. Mart ayına ilişkin TÜFE artışı beklentisi ise, geçtiğimiz ay yüzde 1,89 iken, bu anket döneminde yüzde 2,18 olarak belirlenmiş.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ GERİLEDİ

Yıl sonu itibarıyla katılımcıların dolar/TL tahmini 51,0933’ten 50,9685 seviyesine düştü. Öte yandan, 12 ay sonrası dolar/TL tahmini ise 52,3945’ten 52,6965’e yükseleşti. Geçtiğimiz anket döneminde 26,3 milyar dolar seviyesinde olan cari işlemler açığı tahmini, bu ay 31,6 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl için duyulan endişe de artarak 29,9 milyar dolardan 32,3 milyar dolara çıktı.

FAİZDE DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜSÜ

Mart ayındaki anket sonuçlarına göre, Merkez Bankası’nın politika faizine yönelik ilk toplantı beklentisi yüzde 37 olarak belirlenirken, ikinci toplantı beklentisi yüzde 36,41, üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,31 seviyesine geriledi. 12 ay sonrası için ise politika faizi beklentisi yüzde 28,48 seviyesine çıkmış durumda.