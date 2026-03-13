Galatasaray, Torreira İçin Yenileme Hamlesi Yapıyor

galatasaray-torreira-icin-yenileme-hamlesi-yapiyor

Galatasaray’da uzun zamandır teknik direktör Okan Buruk’un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Lucas Torreira’nın transfer durumu hakkında spekülasyonlar ortaya çıkmıştı. Bu iddialar karşısında sarı-kırmızılı yönetim harekete geçmeye karar verdi.

YENİ SÖZLEŞME HAZIRLIĞI

Yapılan habere göre, Galatasaray yönetimi Lucas Torreira’ya önemli bir maaş artışı yapmayı planlıyor. Deneyimli orta saha oyuncusunun mevcut 3.5 milyon euroluk maaşının, 4.2 milyon euroya yükseltileceği iddia edildi. Bu stratejinin, Torreira’nın takımdan ayrılmasını engellemeyi amaçladığı belirtildi.

KATKILARI GÖZ ARDI EDİLMİYOR

Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 37 maça çıkarak, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

