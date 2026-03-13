Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın Gözünden Düşen 3 Futbolcu

Ara transfer döneminde kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendiren Beşiktaş’ta 3 futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın’ın radarından çıkarıldı. Siyah beyazlı ekibe yapılan takviyeler sonrasında Jota Silva, Taylan Bulut ve Gökhan Sazdağı, forma şansını elde edemiyor.

BEŞİKTAŞ, JOTA’YI KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Yapılan habere göre, siyah beyazlılar, son zamanlarda forma bulmakta zorlanan Portekizli futbolcu Jota Silva’nın opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Silva, ligin ikinci yarısında yalnızca 1 karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkabildi. 3 maçta sonradan oyuna dahil olan Silva, bu maçlarda toplamda sadece 26 dakika süre aldı.

TAYLAN’DA KİRALIK YOLU GÖRÜNÜYOR

Geçtiğimiz yaz Schalke’den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Taylan Bulut da ikinci yarıda sadece Eyüpspor maçında ilk 11’de yer buldu. Son 5 maçta ise 21 kişilik kadroya giremediği ifade ediliyor. Haberde Taylan’ın sezon sonunda kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

GÖKHAN DA GÖZDEN DÜŞTÜ

Kara Kartal’da sağ bek pozisyonuna yapılan Amir Murillo transferinin ardından Gökhan Sazdağı da teknik ekibin gözünden düştü. Sezonun ilk yarısında takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Gökhan, son 4 maçta yedek kalmış durumda. 31 yaşındaki futbolcu ile ilgili sezon bitiminde ne karar verileceği ise henüz belirsizliğini koruyor.