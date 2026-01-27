Cenaze Töreninde Miras Kavgası: Kardeşini Öldürdü

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, annesinin cenaze töreni sırasında miras sorunları yüzünden çıkan tartışmada kardeşini silahla vurarak öldüren bir ağabey gözaltına alındı. Olay, Nurtepe Mahallesi’nde bulunan Yusuf Ömürlü Camii’nde gerçekleşti. Cenaze namazı kılınan Fadime M.’nin cenazesi, namazın ardından araca yüklenirken, ağabey Mustafa M, kardeşi Mehmet M’yi cami bahçesinin içinde yakın mesafeden ateş ederek ağır yaraladı.

BÜYÜK PANİK ORTAMINDA İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Mehmet M. kanlar içinde yere yığılırken, cenazeye katılanlar büyük bir panik yaşadı ve etrafa kaçışmaya başladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yapılan müdahalenin ardından Mehmet M’yi hastaneye götürdü. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak cami bahçesini boşaltırken, şüpheli Mustafa M’yi olay yerinde silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında emniyete sevk edildi.

MİRAS ANLAŞMAZLIĞI CİNAYETİ TETİKLEDİ

Başından vurulan Mehmet M, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mustafa M’nin daha önce “kasten yaralama”, “tehdit” ve “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” gibi suç kayıtları bulunuyor. Olayın bir miras anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi, ayrıca olay yerinde polis tarafından yapılan incelemede 3 boş kovan tespit edildi.

