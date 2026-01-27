Beşiktaş’tan Eyüpspor Eşleşmesi Sonrası Açıklama

besiktas-tan-eyupspor-eslesmesi-sonrasi-aciklama

Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Cengiz Ünder, “Maça iyi bir başlangıç yaptık, golle öne geçtik. İlk golden sonra bir gol daha atabilseydik, durum bizim için çok daha iyi olabilirdi. İkinci yarıya başlarken zor anlar yaşadık. Üst üste gol yediğimiz için moral kaybı yaşadık. Bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Son dakikalarda şansımız da oldu ama değerlendiremedik. Gerçekten çok üzgünüm.” diyerek duygularını paylaştı.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLERİZ

Ünder, fiziksel durumunun iyi olduğunu belirtirken, “Kendimi iyi hissediyorum. Burada iyi oynamam ya da gol atmamın bir önemi yok. Keşke galibiyetle ayrılabilseydik, çünkü takım için asıl önemli olan bu. Bu tarz maçları kaybetmemeliyiz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Kendi açımdan oldukça üzgünüm. Bakalım, hayırlısı.” şeklinde konuştu.

