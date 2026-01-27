AB: Savunmada Bağımlılığın Azaltılmasına Yönelik Vurgular

Avrupa Birliği KOMİSYONUNDAN BAĞIMLILIĞI AZALTMA VURGUSU

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, özellikle savunma alanında ABD’ye olan bağımlılığı azaltma hedefini yineledi. AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin “Avrupa, ABD olmadan kendini savunamaz” ifadesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Brüksel’deki basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pinho, AB’nin çeşitli alanlarda daha dayanıklı ve bağımsız bir yapıya ulaşma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

DAYANIKLILIĞI ARTIRMA HEDEFİ

Pinho, “Çeşitli cephelerde giderek daha dirençli ve bağımsız hale gelmeyi sağlamaya kararlıyız” diyerek, enerji alanında Rusya’dan fosil yakıt ithalatının azaltılmasını bu bağlamda somut bir örnek olarak sundu. Pinho, savunma, kritik hammaddeler ve stratejik sektörlerde de benzer bağımlılıkların bulunduğuna dikkat çekerek, bu alanlardaki riskleri azaltmak için gerekli adımların atılacağının altını çizdi.

GÜVENLİK STRATEJİSİNE DEĞİNDİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yönetilen güvenlik stratejisine de değinen Pinho, Arktik stratejisinin bu kapsamda ele alınması gerektiğini belirtti. Avrupa’nın, kademeli ve sürdürülebilir bağımsızlık hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise 26 Ocak’ta Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi ile Dış İlişkiler Komitesi toplantısında, Avrupa’nın ABD olmadan kendini savunamayacağına dair görüşlerini açıklamış ve “Birbirimize ihtiyacımız var” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.