Muğla’da Şiddetli Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muğla genelinde etkisini gösteren sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok alanda dere taşkınları meydana geldi. Marmaris ilçesine bağlı İçmeler ve Turunç mahallelerinde yağışlarla birlikte yollar adeta dereye dönüştü.

YOL KAPANMALARI YAŞANDI

Yoğun yağışın yol açtığı problemler arasında bazı konutların su baskınına uğraması da yer aldı. Turunç Mahallesi ile Bayır Mahallesi arasındaki yol, yağış sonucunda dağlardan inen toprak ve kaya parçaları nedeniyle trafiğe kapandı. İçmeler Mahallesi’ndeki altyapı çalışmalarının sürdüğü bölgelerde ise görevde olan yollarda göçükler oluştu.

BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Yaşanan sel olaylarının ardından, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye hızlı bir şekilde ulaşarak, kepçelerle yağış sonucu tıkanan yolları açma çalışmalarına devam ediyor.