Muğla’da Şiddetli Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

mugla-da-siddetli-saganak-yagislar-hayati-olumsuz-etkiledi

Muğla genelinde etkisini gösteren sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok alanda dere taşkınları meydana geldi. Marmaris ilçesine bağlı İçmeler ve Turunç mahallelerinde yağışlarla birlikte yollar adeta dereye dönüştü.

YOL KAPANMALARI YAŞANDI

Yoğun yağışın yol açtığı problemler arasında bazı konutların su baskınına uğraması da yer aldı. Turunç Mahallesi ile Bayır Mahallesi arasındaki yol, yağış sonucunda dağlardan inen toprak ve kaya parçaları nedeniyle trafiğe kapandı. İçmeler Mahallesi’ndeki altyapı çalışmalarının sürdüğü bölgelerde ise görevde olan yollarda göçükler oluştu.

BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Yaşanan sel olaylarının ardından, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye hızlı bir şekilde ulaşarak, kepçelerle yağış sonucu tıkanan yolları açma çalışmalarına devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mersin’de İşçi Servisi Uçuruma Yuvarlandı: 13 Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, işçileri taşıyan bir minibüs uçuruma düştü. Kazada 1 kişi ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.
Gündem

Datça’da Sele Kaplanan Sürücü Çalıya Tutunarak Kurtuldu

Datça'da sel sularına kapılan bir adam, aracından çıkmayı başararak çalıya tutundu. 1 saatlik arama sonucu sağ olarak kurtarıldı.
Gündem

Aksaray Adliyesinde Cinayet Davası Sonrası Gerginlik

Aksaray Adliyesi önünde, arazi cinayeti davası sonrasında taraflar arasında çıkan kargaşada 4 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı. Polisi müdahale etmek zorunda kaldı.
Gündem

Adana’da Fabrika Servis Minibüsü Devrildi: 13 Yaralı

Adana'da bir minibüs, fabrika işçilerini taşırken devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı.
Gündem

Avcılar E-5 Yan Yolda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Avcılar'da E-5 yan yolda seyir halindeki bir otomobil, başka bir araca çarparak bariyer ile köprü korkulukları arasına düştü. Kazada iki kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.