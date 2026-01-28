Datça’da Sele Kaplanan Sürücü Çalıya Tutunarak Kurtuldu

Olay, Datça ilçesi Karaköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ahmet U. isimli vatandaş, aracını alarak arazisinde gezintiye çıktı. Havanın kötüleşmesiyle geri dönmek isteyen Ahmet U., aşırı yağış sebebiyle taşan dereden geçmeye çalıştığında aracı sele kapıldı.

SELE KAPILDI, YARDIM İSTEDİ

Araçla birlikte sürüklenmeye başlayan Ahmet U., hemen yeğeni ve eşini arayarak durumu bildirdi ve yardım gönderilmesini talep etti. Yeğeni, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Alınan ihbar sonrası, jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye, sahil güvenlik ve MAG-AME SAR ekipleri bölgeye sevk edildi.

KAYBOLAN VATANDAŞ BULUNDU

Kısa süre içinde bölgeye ulaşan ekipler, Ahmet U.’nun aracını buldu. Ancak araçta Ahmet U.’nun olmadığını gören ekipler, bölgede arama ve kurtarma çalışmasına başlamışlardı. Yaklaşık bir saatlik çabanın ardından Ahmet U., dere kenarında bir çalıya tutunmuş halde bulundu.

