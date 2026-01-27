Avcılar E-5 Yan Yolda Trafik Kazası: 2 Yaralı

avcilar-e-5-yan-yolda-trafik-kazasi-2-yarali

Kaza, 21.30 sıralarında E-5 yan yol Avcılar bölgesinde gerçekleşti.

KAZA SONRASI HASTANE YOLU

Alınan bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 34 YS 0545 plakalı otomobil, aynı yolda ilerleyen Refik E. idaresindeki 34 EJ 7925 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 YS 0545 plakalı araç, bariyerleri aşarak köprü korkulukları ile bariyer arasında devrilerek durdu. Kazada, sürücü M.K. ve yolcu durumundaki A.K. yaralandı. Olayı haber alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza sonucunda araçlar maddi hasar görürken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kazaya karışan aracın sürücüsü Refik E., “Araç süratli bir şekilde geliyordu. Başka bir araç bunu sıkıştırdı. Sürücü sağa kırınca bize çarptı, sonra bariyerlere girdi” şeklinde ifade verdi.

