Aksaray Adliyesinde Cinayet Davası Sonrası Gerginlik

2023 yılında Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesine bağlı Bekdik köyünde yaşanan arazi kavgasında bir kişinin öldüğü olaya ilişkin karar, Aksaray Adliyesinde açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Selçuk Düğer’i bir kişiyi öldürmek ve diğer bir kişiyi yaralamak suçlarından toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Kararın duyurulmasının ardından, Aksaray Adliyesi önünde taraflar arasında gerginlik baş gösterdi. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen polisler, kavgaya müdahale ederek durumu kontrol altına almaya çalıştı.

KAVGA SIRASINDA YARALILAR OLDU

Polisin kalabalık gruba biber gazıyla müdahale etmesi sonucunda, kargaşada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine taşındı. Burada tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kavganın ardından 12 kişi gözaltına alındı.

DAVA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINDAN KAYNAKLANIYOR

Söz konusu dava, 29 Aralık 2023 tarihinde Sarıyahşi ilçesi Bekdik köyünde meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin olarak açılmıştı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Aksaray’a gelen Fethi Düğer (52), kardeşi İsa Düğer (47) ve yakınları Selçuk Düğer (44) arasında tartışma çıkmış, yaşanan kavganın büyümesi üzerine Selçuk Düğer’in tabancayla ateş açtığı ileri sürülmüştü.