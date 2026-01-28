Adana’da Fabrika Servis Minibüsü Devrildi: 13 Yaralı

adana-da-fabrika-servis-minibusu-devrildi-13-yarali

KAZA, KONTROL KAYBI NEDENİYLE MEYDANA GELDİ

Kaza, Kozan ile Ceyhan arasında bulunan Hacılar mevkiinde gerçekleşti. Alınan verilere göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ali C. yönetimindeki 01 Y 0550 plakalı fabrika servis minibüsü, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kaza sonucunda, gece mesaisine giden 13 işçinin hafif yaralarla hastanelik olduğu bildirildi. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

