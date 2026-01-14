AB Ukrayna’ya 90 Milyar Euro Kredi Sağlayacak

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de düzenlenen AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Von der Leyen, Ukrayna’ya 2026 ve 2027 yılları için toplamda 90 milyar euro kredi sağlamayı planladıklarını ifade etti. Bu miktarın 60 milyar eurosunun askeri, 30 milyar eurosunun ise bütçe desteği olarak kullanılacağı bilgisini paylaştı. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın dördüncü yılına yaklaşırken, von der Leyen, Rusya’nın herhangi bir geri adım veya barış arayışında bulunmadığını vurguladı.

UKRAYNA’NIN GÜÇLÜ BİR KONUMA GELMESİ BEKLENİYOR

Ukrayna’nın barış için güçlü bir konuma ulaşması gerektiğini belirten von der Leyen, bu bağlamda müzakerelerin gerekliliğine dikkat çekti. AB üyesi ülke liderlerinin Ukrayna’ya istikrarlı mali destek sağlama konusunda uzlaşma sağladığını ifade eden von der Leyen, AB Komisyonu’nun ilgili yasal teklifleri onayladığını duyurdu. Von der Leyen, “Ukrayna’ya 2026 ve 2027 yılları için 90 milyar euroluk kredi sağlamayı hedefliyoruz. Bu, 27 üye ülkeden 24’ünün katılımıyla güçlendirilmiş bir işbirliği şeklinde gerçekleştiriliyor.” şeklinde konuştu.

UKRAYNA’YA DESTEK

Sağlanacak destek ile Ukrayna’nın savaş alanındaki konumunu güçlendirerek savunma kapasitesini artırmayı ve kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamayı hedeflediklerini belirten von der Leyen, planlanan bütçenin iki kısma ayrılacağını aktardı. 60 milyar euro askeri yardım olarak sunulurken, 30 milyar euro genel bütçe desteği olarak ayrılacak. Ukrayna’nın askeri kaynakları, AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi ülkelerden ekipman alımı için kullanılacak. Von der Leyen, “Ekipmanların gerekli olanlarının AB ülkelerinde mevcut olmaması durumunda dışarıdan temin edilebilir.” ifadesini kullandı. Ayrıca, 30 milyar euroluk bütçe desteğinin, Ukrayna’nın reform süreçlerini sürdürmesi için planlandığını ve Ukrayna’nın demokrasi, hukukun üstünlüğü ile yolsuzlukla mücadele şartlarına uyması gerektiğine dikkat çekti. Teklif, AB üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.