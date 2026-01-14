Ay’da Otel Projesi İçin 250 Bin Dolar Rezervasyon Başladı

Ay’DA GELECEĞE YÖNELİK HEDEF

GRU Space, Ay’da İleri Seviye Yaşam Alanları Kurma Amacını Duyurdu

GRU Space, San Francisco’daki Güzel Sanatlar Sarayı’nden esinlenerek tasarlanacak bir otel dahil olmak üzere Ay’da ileri yaşam alanları inşa etme amacını duyurdu. Şirket, ilgilenenleri yüksek bir depozito karşılığında altı yıl içinde Ay yüzeyine gerçekleştirilecek ilk görevlerde yer almaya davet ediyor. Henüz Kaliforniya Üniversitesinden yeni mezun olan kurucu Skyler Chan liderliğindeki bu girişim, Y Combinator’dan aldığı tohum yatırımıyla dikkat çekiyor. Chan, yalnızca astronotların değil herkesin uzaya seyahat edebileceği bir gelecek inşa etmeyi ve gezegenler arası varoluşa ulaşmayı amaçlıyor.

REZERVASYON DEPOLİTLERİ 250 BİN DOLARDA BAŞLIYOR

GRU Space, Ay’da inşa edeceği otel projesi için 250 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değişen depozito bedelleriyle rezervasyon almaya başladığını duyurdu. Bu rezervasyonlarla birlikte, Ay’daki otel projesinin ilk aşamaları için yer ayırtmak isteyenler için fırsatlar sunulmuş oldu.

İLK TESTLER 2029 YILINDA GERÇEKLEŞECEK

Şirket, 2029 yılında ticari bir Ay iniş aracına yerleştireceği yük ile şişirilebilir yapı teknolojisini ve Ay toprağını tuğlaya dönüştürme yeteneğini test edecek. Planlanan ilk otelin 2032 yılında şişirilebilir bir yapı olarak faaliyete geçmesi ve aynı anda dört konuğu ağırlaması hedefleniyor. Skyler Chan, SpaceX gibi firmaların ulaşım altyapısını oluşturduğunu ancak Ay’da kalmaya değer bir varış noktası oluşturulmasının şart olduğunu vurguluyor. GRU Space, insanları Ay ve Mars’a taşımak için sadece ulaşım araçları değil, orada yaşamaya uygun yollar ve yapılar inşa edilmesi gerektiğine inanıyor.