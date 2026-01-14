Honda 2027 Yılında Yeni Logosunu Kullanıma Sunacak

Türkiye’de öne çıkan otomotiv markası Honda, marka kimliğinde köklü bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Şirket, ilk kez birkaç yıl önce konsept modellerde tanıttığı yeni logosunun 2027 yılı itibarıyla seri üretim otomobillerde resmen yer alacağını duyurdu. Otomobil tutkunlarının daha önce “Zero” serisi konsept modellerinden aşina olduğu modern ve sade logo tasarımının, yapılan son değerlendirmeler sonucunda yalnızca elektrikli otomobillere özel kalmayarak tüm ürün çeşitlerinde standart hale getirileceği bildirildi.

İKİ KİŞİNİN EL ELE TUTUŞMASINI SİMGELİYOR

Yeni tasarımda Honda’nın simgesi olarak bilinen iki kişinin el ele tutuşmasını temsil eden H harfi figürü korunarak, logonun çevresindeki çerçeve kaldırıldığı ve daha yalın, modern çizgilerin tercih edildiği belirtildi. Şirket, bu yeni görsel kimliğin sadece araçlar üzerinde değil, bayilerde, dijital platformlarda ve tüm pazarlama kanallarında eş zamanlı olarak kullanılacağını ifade etti.

DEĞİŞİM SÜRECİ 2027 YILINDA BAŞLAYACAK

Logo değişim süreci 2027 yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. İlk aşamada elektrikli otomobiller ve büyük boyutlu hibrit araçlar yeni logoyu taşımaya başlayacak; ilerleyen dönemlerde ise diğer Honda modellerinin de aşamalı olarak yeni marka kimliğine geçiş yapması planlanıyor.

45 YILDIR KULLANILIYORDU

Japon otomotiv devi Honda, çerçeveli “H” logosunu 1981 yılından beri kullanıyordu. Logonun tarihçesi ise şöyle sıralanıyor: 1963 – 1981: Markanın ilk otomobillerinde yer alan bu logo, üst kısmı geniş, yayvan ve genelde çerçevesiz bir formdaydı. 1981 – 2000: Bugünün hafızalarımıza kazınan, dikey simetriye sahip ve karemsi bir çerçeveyle çevrili “H” logosu bu dönemde standart hale geldi. 2000 – 2026: Önceki tasarım korunarak metalik 3D efektleri ve daha ince hatlarla logo dijital çağa uygun bir şekilde güncellendi.