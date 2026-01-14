Yalova’da İçme Suyuna Kimyasal Madde Karıştırıldı

Akılalmaz olayın adresi Yalova. Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanları, 29 Ocak 2025 tarihinde suda köpüklenme meydana geldiğini tespit etmesi sonucu, il genelinde su kesintileri uygulandı. Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizlik çalışmaları başlatıldı.

İÇME SUYU KÖPÜKLENDİ

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak detaylı incelemelere başladı. Jandarma ekipleri, şehrin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi’ne kimyasal madde atılmış olabileceği ihtimali üzerinde durarak çalışmalarını sürdürdü. Arıtma tesisinden baraja giden bölümdeki köpüklenme cep telefonuyla kaydedilirken, tesis içindeki 15 bin litre su, önlem amaçlı olarak tahliye edildi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda yapılan ilk analizlerde, suyun hijyenik kullanımında herhangi bir risk olmadığı açıklandı. Kent genelinde, 24 saat sonra tekrar su verilmeye başlandı.

MUHTARIN ARACI DERE ÇEVRESİNDE GÖRÜLDÜ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlatırken, daha önce Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi’nde çalışmış ve işten çıkarılmış olan Gökhan K., Ö.B., Selçuk A. ile muhtar Yüksel T. ve bölgedeki N.U. gözaltına alındı. Jandarma tarafından incelenen güvenlik kamera görüntülerinde muhtar T.’nin aracının, olayın meydana geldiği saatlerde Kurtköy Deresi çevresinde görüldüğü belirlendi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Gökhan K., Ö.B. ve N.U. sorguları sonrasında serbest bırakılırken, muhtar Yüksel T. ile Selçuk A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ederken, tutuklu şüpheliler için yapılan itirazlarla birlikte iki kişi tahliye edildi, Yüksel T. ise görevinden uzaklaştırıldı.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Savcılık tarafından sürdürülen soruşturma sonucunda, şüpheliler Gökhan K., Yüksel T. ve Selçuk A. hakkında Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘İçilecek sulara veya tüketilecek her türlü besine zehir katarak veya bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye atmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıl hapis cezası talep edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Yalova 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Yüksel T., Selçuk A., Gökhan K. ve avukatları katıldı. Temizlik malzemeleri tedarik eden firma yetkilisi tanık olarak dinlendi. Sanıklar, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek beraatlarını talep ederken, savcı esas hakkındaki mütalasında; “Şantaj”, “Tüketilecek şeylere zehir katmak veya bozmak suretiyle kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokmak”, “Çevrenin kasten kirletilmesi” ve “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

5’ER YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Alınan numunelerde, söz konusu maddenin miktarı ve maruz kalan bireyin yaşı ile mevcut hastalıklar gibi faktörlere bağlı olarak sağlığı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken savcı, sanıkların 2 yıldan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme, eski muhtar Yüksel T., Selçuk A. ve Gökhan K.’yi; suçun işleniş şekli, sanıkların kastının yoğunluğu ve meydana gelen tehlikenin ciddiyeti nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.