Doğalgaz İthalatı Yüzde 13,2 Azaldı

Türkiye enerji kaynaklarına yönelince ithalatını azalttı. Özellikle doğalgaz ithalatında dikkate değer bir düşüş yaşandı. Kasım 2025’te, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,2 azalan doğalgaz ithalatı, 5 milyar 38 milyon metreküp seviyesine geriledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun raporuna göre, bu dönemde doğalgaz ithalatının 3 milyar 129 milyon metreküpü boru hatları, 1 milyar 908 milyon metreküpü ise sıvılaştırılmış doğalgaz tesisleri aracılığıyla gerçekleşti.

EN YÜKSEK BORU GAZI İTHALATI

Bu süreçte, en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 204 milyon metreküple Rusya’dan sağlandı. Ardından, 1 milyar 36 milyon metreküple Azerbaycan ve 888 milyon metreküple İran geldi. LNG ithalatında ise ABD, 1 milyar 227 milyon metreküple ilk sırada yer aldı. Cezayir 367 milyon metreküp, Ekvator Ginesi ve Moritanya ise 106’şar milyon metreküp, Trinidad ve Tobago ise 102 milyon metreküp LNG ithalatı gerçekleştirdi.

KONUT GAZ TÜKETİMİ DÜŞTÜ

Kasım ayında toplam doğalgaz tüketimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 azalarak 4 milyar 373 milyon metreküpe geriledi. Sanayi tarafından kullanılan doğalgaz tüketimi, yüzde 2,6 düşerek 1 milyar 212 milyon metreküp oldu. Elektrik santrallerinin doğalgaz tüketimi ise yüzde 1,5 düşüşle 1 milyar 128 milyon metreküpte kaldı. Konutlardaki doğalgaz tüketimi de yıllık bazda yüzde 21,2 azalarak 1 milyar 237 milyon metreküpe indi.

DOĞALGAZ STOK MİKTARI ARTTI

Bir önceki yılın kasım ayında Türkiye’nin doğalgaz stok miktarı 5 milyar 421 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu stokun 5 milyar 136 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 285 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

Türkiye’nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, Kasım 2025’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 3 milyon 804 bin 727 tona düştü. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun raporuna göre, ham petrol ithalatı, yüzde 6,9 azalarak 2 milyon 418 bin 45 tona geriledi. Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise yüzde 2,7 artarak 1 milyon 47 bin 169 tona ulaştı.

İTHALATTA AZALMA DEVAM EDİYOR

Böylelikle, toplam ithalat Kasım 2025’te, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 3 milyon 804 bin 727 ton seviyesine geriledi. En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 70 bin 7 ton ile Rusya’dan yapılırken, ardından 557 bin 550 ton ile Irak ve 424 bin 390 ton ile Kazakistan geldi.

PETROL İHRACATI ARTTI

Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 1,3 artarak 1 milyon 90 bin 417 tone ulaştı. Motorin türleri ihracatı, yüzde 54,2 artarak 169 bin 207 ton oldu. Havacılık yakıtları ihracatı da yüzde 29,2 artış göstererek 475 bin 509 tona çıktı. Ancak, benzin türleri ve denizcilik yakıtları ihracatında sırasıyla yüzde 78,3 ve yüzde 32,2’lik azalmalar yaşandı.

RAFİNERİ ÜRETİMİ DÜŞTÜ

Aynı dönemde rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 3,8 düşerek 3 milyon 85 bin 471 ton olarak kaydedildi. Havacılık yakıtları üretimi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 32,8, motorin türleri üretimi yüzde 19,4 ve benzin türleri üretimi de yüzde 4 azaldı.