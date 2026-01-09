AB Ülkelerinde Konut Fiyatları Yüzde 5,5 Yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi, 2025 yılı üçüncü çeyrek dönemine dair Avrupa Birliği ülkelerindeki konut fiyatlarındaki değişim bilgilerini açıkladı. Bu verilere göre, AB genelinde konut fiyatları, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 artış gösterdi. Ayrıca, geçen yılın aynı dönemine oranla ise fiyatlar yüzde 5,5 yükseldi. Euro Bölgesi’nde de durum benzer şekilde; çeyrek bazında yüzde 1,6, yıllık bazda ise yüzde 5,1 oranında artış yaşandı.

LETANYA, SLOVAKYA VE PORTEKİZ ÖNE ÇIKIYOR

AB üyesi ülkelerin arasında, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, konut fiyatları Letonya’da yüzde 5,2, Slovakya’da yüzde 4,9 ve Portekiz’de yüzde 4,1 oranında artış kaydedildi. Öte yandan, Lüksemburg’da yüzde 3,1, Finlandiya’da yüzde 2,2 ve Slovenya’da ise yüzde 1,1 oranında düşüş yaşandı.

MACARİSTAN’DA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Üçüncü çeyrek itibarıyla, konut fiyatları geçmiş yılın aynı dönemine göre; Macaristan’da yüzde 21,1, Portekiz’de yüzde 17,7, Bulgaristan’da yüzde 15,4, Hırvatistan’da yüzde 13,8, Slovakya’da yüzde 13,4, İspanya’da yüzde 12,8 ve Litvanya’da da yüzde 10,8 oranında bir artış sergilendi.

YILDAKİ TEK GERİLEME FİNLANDİYA’DA

Yıllık bazda konut fiyatlarında sadece Finlandiya’da yüzde 3,1’lik bir gerileme yaşandı.