ABB Konsere İlişkin Dava Sürecinde Flaş Gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2021-2024 yılları arasındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen konserlere ait harcamalarda kamu zararı oluştuğu iddialarıyla başlattığı soruşturmada, toplam 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı gerekçesiyle 5’i tutuklu toplam 14 kişi hakkında yargılama süreci başlatıldı.

TUTUKLULARA TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen ve 3 gün süren davanın ilk duruşması bugün sonuçlandı. Duruşmada sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından savcılık, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve tutuksuz sanıkların ise yurt dışı çıkış adli kontrol tedbirlerinin sürmesini talep etti. Duruşma sonrasında mahkeme, tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Haluk Erdemir, Hüseyin Zehir, Onur Evren ve Selahattin Çelikkaya’nın yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliyesine karar verdi. Duruşmanın ardından bir sonraki oturum 31 Mart’a ertelendi.

İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALAR

İddianamede, sanıklardan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi Sıla Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon ortağı Kaan Alp ile ABB çalışanı Celal Akbaş hakkında, ‘Zincirleme şekilde nitelikli zimmet’ suçundan 31 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca, Gurudan Turizm Organizasyon şirketi sahibi Arda Akman, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Çıngır, ABB çalışanı Kurtuluş Bakır, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi sahibi Eren Demir, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi ortağı Levent Erdoğan ve Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay gibi isimler için ise ‘Nitelikli zimmet’ suçundan toplamda 18’er yıla kadar hapis cezası istendi.

