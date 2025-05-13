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Abb Uyarıyor: Sahte İçeriklere Dikkat Edin

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YAPAY ZEKAYLA ÜRETİLEN SAHTE İÇERİKLER KONUSUNDA UYARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vatandaşları yapay zeka yardımıyla oluşturulan sahte içeriklere karşı bilinçlendirmek amacıyla bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, bazı kötü niyetli kişilerin Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sesini taklit ederek sahte reklam videoları ürettiği belirtildi. ABB, bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

SAHTE GÖRÜNTÜLERİN TEHLİKESİ

ABB’nin yazılı açıklamasında, sosyal medya platformlarında fark edilen sahte içerikler hakkında şu ifadeler yer aldı: “Bazı art niyetli kişiler, yapay zeka teknolojisi kullanarak Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın sesini taklit etmiş ve bazı firmalar adına reklam yaptığına dair görüntüler üretmiştir. Bu görüntüler tamamen gerçek dışıdır.” Belediye, Mansur Yavaş’ın bu tür bir söylemi ya da reklam çalışması olmadığına açıkça dikkat çekti.

RESMİ KAYNAKLARDAN DOĞRULAMA YAPIN

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan bu sahte videolara güvenmemelerini ve şüpheli içeriklerle karşılaştıklarında resmi kaynaklardan doğrulama yapmalarını istedi. Açıklamada, “Bu tarz art niyetli girişimlere karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını önemle rica ederiz” denildi.

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