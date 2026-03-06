Abbas Erakçi’den Olası Kara Harekâtı İle İlgili Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato üyelerine düzenlediği kapalı brifingde, İran’a yönelik olası kara harekâtı ihtimali, İran’a ait insansız hava araçlarının düşürülmesindeki zorluklar ve ABD’nin mühimmat stoklarına ilişkin endişeleri gündeme getirdi. Yapılan haberlere göre, brifinge Rubio’nun yanı sıra CIA Direktörü John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine katıldı. Yaklaşık 80 dakika süren toplantıda, ABD ve İsrail’in İran’a karşı saldırılarının ardından İran’ın misillemeleri ile tırmanan Orta Doğu’daki gelişmeler değerlendirildi. Senatörlerin toplantı sonrası yaptıkları açıklamalar, oturumda dört önemli başlığın öne çıktığını gösterdi.

KARA HAREKATI SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, İran’a yönelik kara harekâtı ihtimalinin tamamen göz ardı edilmediğine dikkat çekti. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Roger Wicker, yönetimin İran’a kara birlikleri gönderme seçeneğini devre dışı bırakmadığını belirtti. Komitenin Demokrat üyesi Senatör Richard Blumenthal ise, brifingin ardından asker gönderme olasılığı konusunda daha fazla endişe taşıdığını ifade etti. Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott, kara harekâtının gerçekleşmemesini umduğunu ancak böyle bir seçeneğin tamamen göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Başka bir Cumhuriyetçi senatör Josh Hawley, ABD askerlerinin İran’daki konuşlanmasına karşı olduğunu vurgulayarak, bu tür bir adımın Kongre onayı gerektirdiğini dile getirdi.

İRAN’DAN SERT TEPKİLER YALNIZ DEĞİL

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, bazı ABD’li yetkililerin İran’a yönelik kara harekâtı planları hakkında konuştuğunu belirterek sert bir tepki gösterdi. Laricani, sosyal medya hesabında, “İmam Humeyni ve İmam Hamaney’in savaşçı evlatları, sorumsuz ABD yetkililerini binlerce ölü ve esirle rezil etmek için onları bekliyor. İran toprakları cehennemliklerin dans edeceği bir yer değildir” ifadelerini kullandı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN BEYANLARI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin ABD birliklerinin kara işgaline karşı “hazırlıklı” olduğunu ve ateşkes talep etmediklerini kaydetti. Erakçi, NBC kanalına verdiği röportajında, İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, İran’ın olası bir ABD kara işgaline karşı tamamen hazırlıklı olduğunu ve Washington ile hiçbir müzakereyi kabul etmediklerini vurguladı. ABD’nin olası kara işgaline dair sorulan bir soru üzerine “Hayır, onları bekliyoruz. Çünkü onlarla yüzleşeceğimizden eminiz ve bu onlar için büyük bir felaket olur.” dedi. Erakçi, ayrıca İran’daki bir okulda 171 kız çocuğunun hayatını kaybettiği saldırıyı ABD ve İsrail’in sorumluluğuna atarak, bu süreçte müzakere ve ateşkes talebinde bulunmadıklarını belirtti. “Gerçek şu ki, ABD ile müzakere konusunda olumlu bir deneyimimiz yok. Özellikle de bu yönetimle.” ifadesini kullanan Erakçi, yaşanan saldırıların müzakerelerin ortasında gerçekleştiğine dikkat çekti. Son olarak “Bu savaşın kazananı yok.” diyen Erakçi, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney’in yerine yeni birinin seçilmesiyle ilgili sürecin çatışmalar nedeniyle uzayabileceğini ifade etti.