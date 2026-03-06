Trump’ın Çalışma Masasında Dua Edenler Gündemde

Donald Trump’ın çalışma odasında bir araya gelen bir grup kişinin dua anları sosyal medyada dikkat çekti. Görüntüler, ABD’li siyasetçi Dan Scavino tarafından paylaşılan video ile gündeme taşındı. X platformunda yer alan videoda, Trump’ın masasında oturduğu anlarda etrafındaki kişilerin ellerini uzatarak onun için dua ettikleri görülüyor. Bu görüntüler hızla sosyal medya platformlarında geniş bir yankı buldu.

DUA ANINDA YER ALAN İFADELER

Paylaşımda, dua eden grup üyelerinin Trump için iyi dileklerde bulundukları dikkat çekiyor. Ancak videonun ne zaman ve hangi ortamda kaydedildiği konusunda detaylı bilgi verilmemesi gözlerden kaçmadı.

DUANIN İÇERİĞİ

Videoda dua eden kişi, “Senin huzuruna çıkmaktan onur duyuyoruz. Başkanımıza destek vererek, Senin bereketinin ve lütfunun devamlı onun üzerinde olması için dua ediyoruz. Kalbinin ve zihninin göklerden gelen bilgelikle dolması için dua ediyoruz ve Tanrım, bugün karşı karşıya olduğumuz bu zorlu zamanlarda ona rehberlik etmeni diliyoruz. Onun üzerinde Senin inayetin ve koruman için dua ediyoruz. Birliklerimiz ile silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm erkek ve kadınlarımızın üzerinde Senin inayetin ve koruman için dua ediyorum ve Baba, Tanrı’nın gözetiminde; bölünmez, herkes için özgürlük ve adaletle dolu tek bir ulus olmaya geri dönerken, başkanımıza bu büyük ulusa liderlik etmesi için ihtiyaç duyduğu gücü vermeye devam etmen için dua ediyoruz. İsa’nın adıyla, Senin bereketinin onun üzerinde olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

