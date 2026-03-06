Petrol Fiyatlarına Yansıyan Savaş Gerginliği Analiz Edildi

Körfez’deki tırmanan gerginlik, petrol fiyatlarını etkiliyor. Benzin maliyetlerindeki artışa dair bir soruya ABD Başkanı Donald Trump, “Bununla ilgili hiçbir endişem yok. Bu iş bittiğinde fiyatlar çok hızlı düşecek. Yükselirse de yükselir ama bu mesele benzin fiyatlarının biraz artmasından çok daha önemli” sözleriyle yanıt verdi.

PETROL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKİYOR

Trump’ın ifadeleri, enerji fiyatlarıyla ilgili önceki açıklamalarındaki bir değişikliğin işareti olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz ay Birliğin Durumu konuşmasında benzin fiyatlarındaki düşüşü destekleyen yorumlar yaparken, ABD’nin İran’a yönelik hava operasyonlarına başlamadan hemen önce Teksas’ta bir enerji mitingi gerçekleştirdi. Siyasi analistler, benzin fiyatlarında kalıcı bir artışın, kasım ayında düzenlenecek ara seçimlerde Cumhuriyetçi partiyi zorlayabileceğine dikkat çekiyor. Yüksek yaşam maliyetleri sebebiyle seçmenlerde memnuniyetsizliğin arttığı ifade ediliyor.

UZMANLAR SAVAŞIN SÜRECEĞİ GÖRÜŞÜNDE

Trump, İran’a yönelik çatışmanın dört ila beş hafta sürebileceğini öngörse de uzmanlar bu tahminin gerçekçi olmadığı görüşünde. Siyasi ve askeri uzmanlar, savaşın bölgedeki etkilerinin genişlemesiyle birlikte, Washington yönetiminin savaşın hedeflerini henüz netleştirmediğini belirtiyor. Trump, dünyanın en büyük acil ham petrol rezervlerinden biri olan Stratejik Petrol Rezervi’ni kullanma planı olmadığını da şöyle açıkladı: “Hürmüz Boğazı’nın açık kalacağından eminim.”

FİYATLARDAKİ ARTAN MÜCADELE

Küresel petrol fiyatlarının, 28 Şubat’tan itibaren başlayan saldırıların Orta Doğu’daki arzı etkilemesi nedeniyle yüzde 16 yükseldiği biliniyor. ABD’deki benzin fiyatlarının ulusal ortalaması ise seyahat kuruluşu verilerine göre geçen haftaya göre galon başına 27 sent artarak 3,25 dolara yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 15 sent daha yüksek seviyede. Trump, fiyatların “çok fazla yükselmediğini” öne sürdü.

BEYAZ SARAY’DAN KISA SÜRELİ BEKLENTİ

Beyaz Saray yönetimi, İran ile yaşanan çatışmanın ve bu durumun benzin fiyatları üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağına inanıyor. Beyaz Saray’a yakın kaynaklar, enerji danışmanlarının yakıt piyasalarındaki fiyat artışlarının beklenenden daha ılımlı olduğunu belirttiğini ve yönetimi sabırlı olmaya teşvik ettiğini aktardı. ABD Dışişleri Bakanı, artan enerji fiyatlarıyla başa çıkmak için çeşitli tedbirler üzerinde çalışıldığını duyurdu. Ancak şu anda yalnızca petrol tankerleri için risk sigortası sağlanması ve Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde güvenlik önlemleri alınması planı açıklanmış durumda. Bunun yanı sıra Cumhuriyetçi Kongre liderleri, benzin fiyatlarındaki artışa yönelik endişeleri küçümseyen açıklamalar yapmaktan geri durmadı. Cumhuriyetçi Parti’nin ara seçim stratejisi, ekonomik başarıların ön plana çıkması üzerine odaklanıyor.