İran Dışişleri Bakanı: Türkiye’ye Saldırmanın Nedenleri Yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bir medya röportajında, ABD’nin ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ve artan bölgesel gerginliklere dair görüşlerini paylaştı.

SİSTEM ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Dini lider Ali Hamaney’in vefatının ardından ülkenin yönetim süreçlerine dair konuşan Arakçi, “Sistem çalışmaya devam ediyor. Liderimizi kaybettik ancak Anayasa gereği Geçici Liderlik Konseyi şu anda sorumluluğu üstlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı, kabine ve diğer yetkililer görevlerinin başında. Yeni lideri halk tarafından seçilen Uzmanlar Meclisi belirleyecek. Anayasal süreç devam ediyor ancak ülkenin savaş şartlarında olması nedeniyle biraz zaman alabilir. Nihai karar Uzmanlar Meclisi’ne ait” ifadelerini kullandı.

SİLAHSIZ GEMİYE SALDIRI SAVAŞ SUÇUDUR

Hint Okyanusu’nda İran donanmasına ait IRIS Dena fırkateyninin ABD tarafından hedef alındığını belirten Arakçi, “Amaçları savaş değildi. Hindistan Donanması tarafından düzenlenen bir tatbikat için oraya gitmişlerdi. Pek çok davetli vardı ve bir geçit törenine katılmışlardı. Her şey barışçıl bir eğitim süreciydi ve savaş başlamadan önce bu göreve gitmişlerdi. Gemi silahsızdı. Silahsız ve denizcilerle dolu bir eğitim gemisine saldırmak bir savaş suçudur. ABD ne yazık ki uluslararası hukuk açısından tehlikeli bir emsal oluşturmuştur. Silahsız bir geminin hiçbir gerekçe olmadan hedef alınması ve çok sayıda denizcinin öldürülmesi denizcilik uluslararası hukuku açısından ciddi bir emsal oluşturur” açıklamalarında bulundu.

ABD HIZLI ZAFER ELDE EDEMEDİ

Arakçi, ABD’nin savaşta hızla istediği zaferi kazanamadığına dikkat çekerek, “Savaşın altıncı gününde artık açıkça görülüyor ki ABD temel hedefi olan hızlı ve tam bir zafer elde edemedi. Saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyorlar ancak etkili bir gerekçe ortaya koyamadılar ve şimdi B planından söz ediyorlar. Amaçları hükümet değişikliği ve hızlı bir zaferdi ancak başarısız oldular” dedi. İran’ın askeri kapasitesinin hala sürdüğünü vurgulayan Arakçi, “Sistem çalışıyor. Komutanlar görevlerine atanmıştır ve lider de yakında Anayasa’ya uygun şekilde seçilecektir. Evet, hedef alındık ancak İsrail’de ve ABD üslerinde birçok hedefi vurmayı başardık. Füzelerimiz hala aktif ve isabetli şekilde çalışıyor. İsrail’e ve diğer hedeflere yönelik füze atışlarımızı engelleyemediler. Bu bizim zaferimizdir ve direnebildiğimizi gösterdik” ifadesini kullandı.

KOMŞULARIMIZI HEDEF ALMADIK

İran’ın diğer bazı bölge ülkelerine saldırdığı yönündeki iddiaları da yalanlayan Arakçi, “Biz komşularımıza saldırmadık. Müslüman ülkeleri hedef almadık. Hedeflerimiz yalnızca ABD üsleri ve tesisleriydi. Ne yazık ki bunlar bazı komşu ülkelerin topraklarında bulunuyor. Bu ülkelerin dışişleri bakanlarıyla temas halindeyim ve kendilerine İran’ın onları hedef almadığını açıkladım. Bizim onlarla hiçbir sorunumuz yok” dedi.

TÜRKİYE’YE SALDIRMAK İÇİN HİÇBİR NEDENİMİZ YOK

Türkiye’nin hava sahasına giren bir İran füzesine yönelik iddiaları da reddeden Arakçi, “Silahlı kuvvetlerimiz Türkiye veya Azerbaycan’a herhangi bir füze fırlatıldığı iddiasını reddetti. NATO bu füzenin İran tarafından fırlatıldığını söylüyor ancak Türkiye’ye saldırmak için hiçbir nedenimiz yok. Türkiye iyi bir komşumuzdur. Aynı şekilde Azerbaycan’a insansız hava aracı göndermek için de bir neden yok” dedi. Olayın araştırıldığını kaydeden Arakçi, “Şu anda ne olduğunu inceliyoruz. Belki başka bir yerden gelmiş olabilir ya da teknik bir sorun yaşanmış olabilir. Ancak Türkiye’ye, Azerbaycan’a veya diğer komşularımıza saldırma niyetimiz yok. Buna karşın bölgedeki ABD üslerini ve tesislerini nerede olurlarsa olsunlar hedef almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

SAVAŞIMIZ ABD İLE

İran’ın bölgeye yönelik saldırılarının ABD’ye baskı kurma amacı taşıdığına dair çıkan iddiaları da reddeden Arakçi, “Bizim savaşımız ABD ile. ABD her gün ve her saat bize saldırıyor ve biz de kendimizi savunuyoruz. ABD topraklarına erişimimiz yokken kendimizi nasıl savunabiliriz? Bölgedeki Amerikan üslerini hedef alabiliriz. Bu, bu savaşın doğal bir sonucudur” dedi.

ATEŞKES TALEP ETMEYECEĞİZ

İran, saldırılara karşı direnişini sürdüreceğini vurgulayan Arakçi, “Gerektiği sürece kendimizi savunacağız. Biz saldırının mağduruyuz ve yaptığımız şey meşru müdafaadır. Onurumuz ve bağımsızlığımız her şeyden daha önemlidir ve egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve onurumuzu korumak için her bedeli öderiz” dedi. Ateşkes talep edip etmeyeceklerine ilişkin soruya yanıt veren Arakçi, “ABD ile müzakere etmek için hiçbir neden görmüyoruz. Daha önce iki kez müzakere ettik ancak her seferinde görüşmeler devam ederken bize saldırdılar. Bu nedenle ne ateşkes talebimiz var ne de ABD ile müzakere için bir talebimiz bulunuyor. Onlara hiçbir zaman herhangi bir mesaj da göndermedik. Geçmişte de ateşkes talep etmedik. 12 gün süren direnişin ardından şartsız ateşkes isteyen İsrail oldu. Savaşın ilk günlerinde bizden teslim olmamızı istediler ancak savunmaya devam ederek füzelerle karşılık verdik ve düşmanı şartsız ateşkes istemeye zorladık. Aynı süreç tekrar edecektir” dedi.

NÜKLEER STOKLARIMIZ GÜVENLİ YERDE

İran’ın nükleer programına dair de değerlendirmeler yapan Arakçi, “İran’ın nükleer silah geliştirmeyeceği yönündeki ilke doğrudur. Güvenlik doktrinimiz ve liderin fetvası gereği İran asla nükleer silah peşinde olmayacaktır. İran NPT’ye bağlı bir ülkedir ve barışçıl bir nükleer programa sahiptir. Nükleer stoklarımız güvenli yerlerde ve denetim altındadır. Bir anlaşma sağlanması halinde ayrıntılı inceleme yapılabilir” ifadelerini kullandı.

KARA HAREKATI ABD İÇİN FELAKET OLUR

ABD’nin muhtemel bir kara harekatına dair de açıklamada bulunan Arakçi, “Her senaryoya, hatta kara saldırısına bile hazırız. ABD kara birlikleri girerse, onlarla başa çıkabileceğimizden eminiz ve bu onlar için büyük bir felaket olacaktır. Bu savaş için önceki savaştan bile daha fazla hazırlık yaptık ve füzelerimizin kalitesini önemli ölçüde artırdık” şeklinde konuştu.