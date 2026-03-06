ABD Başkan Yardımcısından Trump ile Dua Anları

ABD Başkan Yardımcısı Dan Scavino, X hesabında dikkat çekici bir video paylaştı. Bu paylaşımda, Trump’ın Oval Ofis’teki masasında bulunan kişilerin, ona dua ederkenki görüntüleri yer aldı.

