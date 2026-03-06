ABD Başkan Yardımcısından Trump ile Dua Anları 10:01 — 06 Mart 2026 Paylaş WhatsAppTwitterFacebookLinkedinReddItEmailCopy URLYazdır ABD BAŞKAN YARDIMCISI’DAN ŞAŞIRTICI PAYLAŞIM ABD Başkan Yardımcısı Dan Scavino, X hesabında dikkat çekici bir video paylaştı. Bu paylaşımda, Trump’ın Oval Ofis’teki masasında bulunan kişilerin, ona dua ederkenki görüntüleri yer aldı. FLAŞ FLAŞ FLAŞ Gündem İran Dışişleri Bakanı: Türkiye’ye Saldırmanın Nedenleri Yok İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, NATO'nun bir füzenin İran'dan fırlatıldığını iddia etmesine karşı çıkarak, Türkiye ile dostane ilişkilerinin bulunduğunu ifade etti. 16 saniye önce yayınlandı! Gündem ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Kuveyt Büyükelçiliği Açıklaması ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'teki büyükelçiliğin operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. 11 dakika önce yayınlandı! Gündem Trump’ın Çalışma Masasında Dua Edenler Gündemde ABD Başkan Yardımcısı Dan Scavino, Trump'ın Oval Ofis'teki masası etrafında dua edenlerin yer aldığı dikkat çekici bir video paylaştı. 21 dakika önce yayınlandı! Gündem PTT Günlük Kargo Kabulü 1 Milyon Rakamına Ulaştı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT çalışanlarıyla iftar programında buluşarak, günlük kargo kabulünün 1 milyon adedi geçtiğini ifade etti. 41 dakika önce yayınlandı! Gündem İran İle Küba’ya Dair Trump’tan Şok Açıklama Trump, İran hükümetinin zamanla teslim olacağını öne sürerken, Küba'nın da aynı akıbete uğrayacağını belirtti. 1 saat önce yayınlandı!