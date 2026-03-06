ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Kuveyt Büyükelçiliği Açıklaması

abd-disisleri-bakanligi-ndan-kuveyt-buyukelciligi-aciklamasi

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN YAZILI AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt’in başkenti Kuveyt’teki ABD Büyükelçiliği’yle ilgili bir yazılı açıklamada bulundu. Bakanlık, “Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt şehrinde bulunan ABD Büyükelçiliği’ndeki faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu” şeklindeki ifadeye yer verdi.

3. SEVİYE SEYAHAT UYARISI

Açıklamada, yurt dışındaki ABD’lilerin güvenliğinin daima bakanlığın önceliği olduğu vurgulandı ve Kuveyt için seyahat uyarısının 3. seviyede olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra, “Kuveyt’te bulunan ABD vatandaşları güvenli bir şekilde yapabiliyorlarsa ticari veya diğer mevcut ulaşım seçeneklerini kullanarak ülkeyi terk etmelidir. Ülkeyi terk edemeyen ABD vatandaşları da bulundukları yerde kalmalıdır” denildi.

FÜZE VE İHA MÜDAHALELERİ

Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada ise ülkenin çeşitli bölgelerinde füze ve insansız hava araçlarına müdahale edildiği bilgisine yer verildi.

