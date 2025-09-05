ABD 1970 Adet Patriot Füzesi Alacak

LOCKHEED MARTIN’DAN TARİHİ İHALE AÇIKLAMASI

Lockheed Martin şirketi, “şirket tarihindeki en büyük ihale” hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Bu açıklamada, ABD ordusunun Lockheed Martin’e, 1970 adet Patriot (PAC-3) füzesi ve gerekli donanımın üretimi için 9,8 milyar dolar değerinde bir ihale verdiği duyuruldu. Şirketin, bu ihale ile birlikte tarihindeki en büyük anlaşmaya imza attığı vurgulandı.

PATRİOT FÜZE SİSTEMİ ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Açıklama, Lockheed Martin’in son yıllarda Patriot füze sistemi üretimini artırdığına dikkat çekiyor. Şirketin 2025 yılına kadar 600’den fazla Patriot sistemi teslim etmesinin beklendiği bilgisi yer aldı. ABD de dahil olmak üzere toplam 17 ülkenin, “tehditlere karşı savunma” amacıyla Patriot sistemlerini tercih ettiği belirtildi.

GENEL MÜDÜRDEN DEĞERLENDİRME

Lockheed Martin Genel Müdürü Jason Reynolds, konuya dair düşüncelerini paylaştı. Reynolds, “Bu sözleşmeyle, önümüzdeki yıllarda rekor sayıda Patriot füze sistemi teslim ederek müşterilerimizin savunma sistemleri için ihtiyaç duydukları gelişmiş füze savunma çözümlerine sahip olmalarını sağlayacağız.” şeklinde değerlendirme yaptı.