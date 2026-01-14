ABD 75 Ülkeye Ait Vize İşlemlerini Durdurdu

ABD, YABANCI GÖÇMEN VİZELERİNİ DURDURDU

ABD, Başkan Donald Trump’ın yürüttüğü yeni politika çerçevesinde, ülkeye giriş yapmak isteyen yabancıların göçmen vizelerini düzenleyen işlemleri durdurduğunu duyurdu. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD, Somali, Rusya ve İran da dahil olmak üzere 75 ülke için tüm vize işlemlerini dondurdu” ifadesini kullandı ve uygulamanın göçmen vizelerine odaklandığını belirtti.

VİZE İPTALLERİ ARTMIŞ DURUMDA

Donald Trump yönetiminin 2025 yılında göreve yeniden gelmesi durumunda, 100 binden fazla vizeyi iptal ettiği ortaya çıktı. Bu iptallerden yaklaşık 8 bininin öğrenci vizelerinden oluştuğu tespit edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump döneminde gerçekleştirilen vize iptallerinin, eski Başkan Joe Biden’ın görevde olduğu 2024’teki son yıla oranla iki katından daha fazla olduğunu aktardı. İptal edilen vizelerin çoğunluğunun süresi dolmuş uzman işçileri ve turistik amaçlı seyahat edenleri kapsadığı ifade edildi.

İŞÇİLERİN YASAL STATÜLERİ TEHLİKEDE

İptal edilen vizeler sonucunda yaklaşık 2 bin 500 uzman işçinin yasal statüleri de kaybolmuş durumda. Vizelerini kaybeden işçi ve öğrencilerin önemli bir kısmının suça karıştığı belirtiliyor. Bu durum, yürütülen politikaların geniş kapsamlı etkilerini gözler önüne seriyor.