ABD Adalet Bakanlığı’ndan Epstein Davasında Yeni Belgeler

DÜNYA EPSTEIN SKANDALINI TAKİP EDİYOR

ABD Adalet Bakanlığı, geniş bir araştırma sürecinin parçası olarak Epstein ile ilgili yaklaşık 3 bin yeni dosyayı halkın erişimine sundu. 2019 yılında cezaevinde hayatına son veren Jeffrey Epstein ve bağlantıları hakkında devam eden soruşturmada, daha önce hiç duyulmamış yeni isimler gündeme geldi. Epstein dosyasında yer alan bazı fotoğraflar sayesinde dikkat çeken açıklamalar yapan ABD Başkanı, bu konuyla ilgili düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu.

ÇARPICI AÇIKLAMALAR GELDİ

Başkan, Epstein’ın reşit olmayan çocukları hedef alan fuhuş ağı iddialarının merkezinde bulunan Little St. James adasına ayak basmadığını vurgulayarak rakiplerine yüklenmeyi ihmal etmedi: “Ben Epstein’in böceklerin istila ettiği adasına hiç gitmedim, ancak bu sahtekar Demokratların ve bağışçılarının neredeyse tamamı oraya gitti. Dosyalar her şeyi gösteriyor.” Trump, ünlü yazar Michael Wolff ile Epstein’ın birlikte çalışarak kendisine siyasi zarar vermeye çalıştığını da ileri sürdü.

TEZGAH İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde yer alan yazışmaların, Epstein ile Wolff’un kendisine karşı bir “tezgah” kurduklarını kanıtladığını söyleyen Trump, “Sahtekar bir yazar olan Michael Wolff ve Epstein bana komplo kurmuşlardır. Wolff’a ve muhtemelen Epstein’ın gizli mirasçılarına dava açacağım.” ifadelerini kullandı. Trump, Epstein’ın kendisini karalamaya çalıştığını belirterek, “Bu bir arkadaş değil” şeklinde konuştu.

KAMUOYUNA AÇIKLANDIĞINDA YENİ BİLGİLER GÜNDEME GELDİ

Belgelerin kamuoyuna açıklanmasının ardından Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, bir medya kuruluşuna yaptığı özel açıklamada, Trump’ın durumunu güçlendiren önemli bir bilgi paylaştı. Blanche, Epstein’ın kendi özel yazışmalarında bile —Trump hakkında olumsuz görüş bildirmiş olsa da— Başkan Trump’ın herhangi bir suç işlediğine veya kurbanlarla uygunsuz bir temasta bulunduğuna dair hiçbir iddiada bulunmadığını ifade etti. Ayrıca, Trump’ın Epstein sorusunu soran gazeteciyi salondan çıkarttığı bilgisi de edinildi.